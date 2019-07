Gli sfruttati non sanno di esserlo: ecco perché non si ribellano

Per alcune forze politiche e buona parte della mentalità comune, il principale problema della nostra epoca sono i flussi migratori. E se invece la vera questione fosse la disuguaglianza socio-economica? Ormai già da qualche anno, Thomas Piketty ha riportato l’attenzione su un argomento che sembrava ormai relegato al secolo scorso. Il Capitale nei XXI secolo, però, ha forse riaperto ma non esaurito il dibattito, che negli ultimi anni si è arricchito di diversi studi che hanno affrontato il tema da angolazioni tutt’altro che banali. Come la rivista Nature, che ha dedicato un intero speciale alla disuguaglianza all’interno della comunità scientifica, o gli interventi del premio Nobel Joseph Stiglitz e del neurobiologo Robert Sapolsky pubblicati da Le Scienze questo febbraio, che insieme ad altri esperti definiscono un quadro in cui l’eccessiva sperequazione economica diventa negativa non solo per la società, ma anche per la salute e persino per l’ambiente.

Nel solco di questa riflessione si inserisce anche Chiara Volpato, docente di Psicologia dei Processi Sociali all’Università di Milano-Bicocca, che dal suo ambito di competenza specifico, la psicologia sociale, si chiede quali siano Le radici psicologiche della disuguaglianza aprendo a diverse domande che potremmo definire “da un milione di dollari”: perché gli sfruttati non si ribellano? Perché non ne hanno i mezzi? Per paura? O ci sono ragioni più profonde? E perché i privilegiati percepiscono la loro superiorità come legittima? Come si costruiscono le disuguaglianze? E perché le alimentiamo, nonostante i loro effetti deleteri? Le abbiamo chiesto tutte queste cose, e molte altre.