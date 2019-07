La digitalizzazione? Va a braccetto con la sostenibilità (e la cultura)

Secondo il dossier The future of jobs elaborato dal World Economic Forum, nel 2022 il lavoro delle macchine crescerà dal 29% al 58%. Il loro impiego non riguarderà soltanto i lavori routinari, ma anche quelli di fascia più alta. Una realtà che avrà impatti importanti sull’occupazione. Tuttavia, paesi come il Giappone, la Corea del Sud e la Germania, in cui il processo di automazione è molto più avanti, sono la dimostrazione pratica del fatto che è possibile costruire un sistema dove la tecnologia sia un bene per tutti e venga percepita non come un fattore di rischio ma come un’opportunità di beneficio. In Italia il mercato digitale quest'anno promette una crescita del 2,5%, per arrivare a un volume totale di 72,2 miliardi di euro. Un trend positivo che continuerà anche nei prossimi due anni con una previsione di incremento del 2,8% e un volume totale di 74,2 miliardi di euro per il 2020 e una crescita del 3,1%, con un volume totale di 76,5 miliardi per il 2021. Più nello specifico, l'anno scorso nel mercato domestico il mobile business è cresciuto del 9,4%, l’IoT del 19,2%, il cloud del 23,6%, la cybersecurity del 12,2%, i dispositivi indossabili del 15,3%, le piattaforme per il web del 13,7%, mentre hanno acquisito consistenza le applicazioni di intelligenza artificiale, big data e blockchain.

Nonostante ciò, l’Italia si è collocata al 26° posto su 28 per livello di competenze digitali nell’indice DESI (Indice di digitalizzazione dell’economia e della società). Il livello delle digital skill di base e avanzate degli italiani è, infatti, al di sotto della media UE. Solo il 44% delle persone tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali di base, contro il 57% nell’Ue. Scarsi risultati in termini di competenze digitali si riflettono anche in un minore utilizzo dei servizi online e in una bassa attività di vendita online per le Pmi.