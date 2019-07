Il decreto sicurezza bis? È solo un regolamento di conti contro i nemici di Salvini

Per il mio Paese e per i nostri figli non mi sarei mai augurata un decreto come il Sicurezza bis, su cui arriverà ennesimo voto di fiducia alla Camera. Un provvedimento che non ha nulla a che vedere né con la sicurezza degli italiani né con i poco più di 3.000 disperati che nei primi 6 mesi dell’anno sono sbarcati sulle nostre coste. C’entra invece molto con la paura del futuro che ormai rende irrespirabile l'aria del Paese e con la vergognosa e pericolosissima strumentalizzazione politica che il governo giallobruno ne sta facendo. La maggioranza non sa dare certezze sul futuro agli italiani, non ha la capacità di risolvere i loro problemi, non ha risposte per combattere le crisi economica, sociale e culturale dilaganti, per fermare le morti sul lavoro, per mitigare gli effetti dei mutamenti climatici, per arrestare i femminicidi compiuti da italianissimi ex compagni e mariti! Non avendo soluzioni da proporre per i problemi reali degli italiani, il governo indica un capo espiatorio, un nemico ben individuabile da colpire. Oggi sono le Ong e i migranti, domani chissà. Una operazione di distrazione di massa fatta sulla pelle dei disperati, che è solo un primo passo nella guerra dell’esecutivo ai poveri, ai diversi, agli emarginati, ai non conformisti.

Il cosiddetto dl Sicurezza bis non ha alcun requisito di urgenza e necessità: come ci dicono i dati ufficiali diminuiscono i reati che destano allarme sociale, come furti, rapine, omicidi, e il Viminale certifica una riduzione degli sbarchi – nell’ultimo biennio - superiore al 96%. Come ha riconosciuto pubblicamente la stessa ministra Trento, insomma, non c’è alcuna emergenza. Occupandosi di immigrazione, riforma del codice penale, sicurezza negli stadi e sicurezza alle Universiadi di Napoli, il provvedimento non risponde neanche al requisito dell’uniformità di materia. Il Sicurezza bis, tra l’altro, inasprisce la pena per chi usa di caschi, o qualunque altro mezzo che renda difficile il riconoscimento nelle manifestazioni e stanzia risorse per il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia, ma non coglie l’occasione per inserire un codice identificativo sulle uniformi come segnale di trasparenza. A diciotto anni dal G8 di Genova sarebbe stata una misura da adottare a garanzia di tutti i cittadini.

Abbiamo quindi un problema sia di merito che di metodo: è una norma-propaganda che mira sostanzialmente a colpire i nemici del ministro dell'Interno e a concentrare nelle sue mani poteri e decisioni. E si fa questa operazione, che incide sui diritti fondamentali delle persone, esautorando ancora una volta il ruolo del Parlamento e limitando il confronto dentro il campo ristretto della sola maggioranza. Nel merito faccio mie le osservazioni del Tavolo Asilo Nazionale – il coordinamento permanente che riunisce le più grandi organizzazioni di volontariato che lavorano sui temi dell'accoglienza dei più deboli, della lotta alla povertà, dei diritti tra cui Acli, Amnesty International, Arci e Legambiente.