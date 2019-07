Martin Selmayr lascia Bruxelles: ecco la prima vittoria di Ursula von der Leyen

Tradotto dal burocratese: Selmayr è stato cacciato dal tavolo di lavoro il primo giorno utile. E per rendere la transizione digeribile all’opinione pubblica, per sei mesi darà quei pochissimi consigli di importanza strategica che servono a un presidente della Commissione a fine mandato per poi godersi un buen retiro da 17mila euro al mese in cui il massimo dello stress sarà partecipare a eventi divulgativi per i cittadini e i giornalisti sulle scelte compiute dalla Commissione. E anche in questo caso la sua nomina non è proprio del tutto trasparente. Per essere nominato capo dell'ufficio della Commissione a Vienna e mantenere il suo stipendio da 17mila euro al mese, la carica rimarrà una posizione dirigenziale fin quando Selmayr sarà in carica. Artifici burocratici che sono validi per altri quattro capi di rappresentanza che hanno lo stesso rango di Selmayr, ma perché non c’è stato l’invito a presentare altre candidature?

In realtà von der Leyen non poteva fare altro. Selmayr è segretario generale della Commissione, un ruolo amministrativo che può terminare solo in tre modi: pensione, dimissioni o una nuova nomina fatta dalla stessa Commissione. In pratica, una nomina a vita. Lo stesso Selmayr aveva chiesto un anno e mezzo fa la promozione a Juncker per evitare di perdere la sua influenza. Prima era entrato nella commissione come capo di gabinetto del lussemburghese a corto di uomini di fiducia da cui pescare. Un ruolo politico che varia a seconda di chi diventa presidente della Commissione. Per non disperdere il lavoro fatto fino a quel momento e in vista delle sfide che avrebbe dovuto affrontare l’Unione europea, Juncker ha acconsentito alla manovra personale di Selmayr, pur di avere il suo uomo di fiducia nel tavolo dei dossier più importanti dell’Ue. E così nel febbraio 2018, i 27 commissari europei si sono trovati davanti al fatto compiuto. Tutto è accaduto in modo segreto e rapido per prevenire una prevedibile resistenza interna ma anche per evitare le interferenze degli Stati membri. Solo poche ore prima della nomina fu resto noto che l'allora segretario generale, l'olandese Alexander Italianer voleva andare in pensione. Fu fatto dimettere il vicesegretario cosìcché in quattro minuti Selmayr diventasse vice e poi segretario.

Anche per questo il Parlamento europeo ha chiesto per due volte le sue dimissioni. E il difensore civico europeo Emily O'Reilly ha spiegato in un interessante report come è stata elusa la normale procedura di elezione. Senza contare che Selmayr non era qualificato per la posizione di segretario generale, posizione amministrativa e non politica. Ci sono ombra anche sul suicidio di Laura Pignataro la funzionaria che secondo Liberation fu incalzata da Selmayr per trovare scorciatoie legali che validassero la procedura. Chiariamo una cosa: non stiamo alludendo che Selmayr c'entri con il suicidio di Laura Pignataro. Purtroppo l'italiana è solo l'ultima di una lunga serie di funzionari europei che si sono tolti la vita per la troppa pressione. Ma la questione non è mai stata veramente chiarita e in Italia è passata sotto il silenzio di molti media. Perché non approfondire? Dopo cinque anni l'House of Cards di Bruxelles perde il suo Frank Underwood che guidato da una sfrenata ambizione, ha cercato fino all'ultimo di mantenere la sua posizione di potere. Coordinava quasi 22mila funzionari e 27 commissari, il presidente della Commissione pendeva dalle sue labbra. Non sarà più così. La politica europea sarà meno divertente ma forse più trasparente. In ogni caso Selmayr può consolarsi: anche a Vienna vendono le Haribo.