Jim Acosta, parla il giornalista più odiato da Trump: “L’attacco ai media? Una sceneggiata sfuggita di mano”

Donald Trump l‘ha definito il «nemico del popolo» prima di far sospendere il suo accredito alla Casa Bianca. La colpa di Jim Acosta, corrispondente della Cnn, era stata quella di aver fatto al presidente degli Stati Uniti una serie di domande incalzanti sul tema del giorno. Ovvero quello che dovrebbe fare ogni giornalista. Quel 7 novembre del 2018 Acosta chiese perché il governo avesse definito in modo esagerato una “invasione” l’arrivo verso il confine con gli Usa di alcuni gruppi di migranti provenienti dal Centro America. «È abbastanza, sei un maleducato, la Cnn si dovrebbe vergognare di te, riportate fake news» disse Trump senza rispondere alla domanda. Poi la portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee, giustificò il ritiro dell’accredito accusando Acosta di aver messo le mani addosso alla stagista che aveva tentato di togliergli il microfono. Ma il video che ha fatto il giro del mondo provò che era una fake news, l’ennesima dell’amministrazione Trump e Acosta fu riammesso. Secondo un'analisi del Washington Post sono state almeno diecimila le dichiarazioni false o fuorvianti pronunciate da Trump nei primi due anni della sua presidenza. Anche per questo Acosta ha deciso di scrivere un libro sulla guerra personale tra il presidente degli Stati Uniti e la stampa. Nel saggio “Il nemico del popolo - Un momento pericoloso per dire la verità in America” che uscirà il 4 luglio in Italia per HarperCollins, Acosta racconta succosi retroscena del lavoro alla Casa Bianca e fa un’analisi implacabile delle tecniche di Trump per eludere le domande. «La neutralità per amore della neutralità in sé non ci serve a nulla nell'era di Trump», spiega Acosta in esclusiva a Linkiesta.

Acosta, perché la neutralità non serve nell'era Trump?

Ovviamente come giornalisti, dobbiamo sforzarci di essere il più equi possibile. Dobbiamo dare una buona impressione a tutti gli ascoltatori quando riportiamo una notizia. Ma non in tutti i casi. Per esempio quando ci sono suprematisti bianchi e neonazisti che marciano per le strade di Charlottesville, in Virginia, contro i manifestanti antirazzisti e dicono cose come: "Gli ebrei non ci metteranno al nostro posto". Lì c'è davvero poco spazio per la neutralità.

Trump disse che c'erano "Persone molto buone da entrambe le parti".

Ha sbagliato. E noi come giornalisti dobbiamo farlo notare. Non siamo qui solo per raccontare le istanze di entrambe le parti in modo freddo e cinico. Dobbiamo difendere la verità. E la verità è che qui negli Stati Uniti c'è poco spazio per le opinioni dei suprematisti bianchi e dei nazisti. Non c'è posto per loro in una società perbene. Quando un presidente dice cose razziste, dobbiamo descriverle come razziste. Punto. Non possiamo tergiversare.

Però così Trump può definirvi "nemico del popolo" e accusarvi di essere partigiani.

Il presidente vuole che i cittadini ci percepiscano così. Fin dall'inizio ha voluto attirarci in questa narrazione. Nel libro riporto la mia intervista al suo ideologo Steve Bannon che mi disse: "Abbiamo deciso di rendere la stampa l'opposizione contro cui scagliarci perché i democratici non avevano realmente al potere nessuno a Washington quando Donald Trump è entrato in carica". Per decenni c'è stata una tradizione, un certo modo di coprire mediaticamente l'attività del presidente degli Stati Uniti. Poi Trump è arrivato come un elefante in una cristalleria e ha squarciato il libro delle regole. Un certo tipo di presidente richiede un certo tipo di lavoro da parte dei giornalisti. Come sarebbe il mondo se non contestassimo alcune sue affermazioni così false?

Spesso però elude le vostre domande durante le conferenze stampa. Che tecnica usa?

Ha imparato l'arte dell'interruzione. Quando un giornalista pronuncia le prime cinque o sei parole della domanda il presidente lo interrompe. Così distoglie l'attenzione. Per questo motivo spesso lo affronto interrompendolo a mia volta: "Signor Presidente, non stai rispondendo alla domanda". Non c'è davvero nessun altro modo di affrontare quel tipo di bullismo se non quello di alzarsi e mantenere la propria posizione mentre si sta tentando di porre una domanda legittima. Perché sennò Trump ti sovrasterà sempre perché risponde solo alle domande a cui gli fa comodo rispondere. Non alle domande scomode.

Nel tuo libro ammetti di metterti in mostra facendo un po' di scena mentre fai una domanda. Non hai paura che il giornalista diventi la notizia?

No, ho sempre e solo cercato di porre domande difficili, ma legittime. Per esempio nel G20 di Osaka di inizio luglio ho chiesto perché fosse così accogliente e a suo agio con molti dittatori e autocrati. Non si può domandare una cosa così in modo freddo. E lui come sempre mi ha interrotto, questa volta citando il mio libro per delegittimarmi e sviare il discorso. Allora ho fatto una domanda molto seria e precisa: "Perché non ha fatto di più per criticare il governo saudita sulla morte di Kashoggi?". Trump ha finito per rispondere alla domanda. Bisogna sfidarlo e mantenere la propria risolutezza, è l'unico modo per ottenere da lui risposte rivelatrici.

Per decenni il giornalismo americano è stato il cane da guardia del potere. I politici avevano paura di dire anche solo una parola fuori posto. Pensi che quella di Trump sia solo un'eccezione della storia o ha rotto una barriera culturale? Il prossimo presidente potrebbe essere ancora più politicamente scorretto.

In Italia e in altre parti d'Europa, molti politici stanno adottando lo stile di Trump ottenendo risultati notevoli. Guarda cosa è successo con la Brexit. Ma sembrano vittorie a breve termine Non abbiamo ancora visto il risultato finale di questo franchise neo nazionalista e ultra conservatore che il presidente ha messo in scena. A metà del 2018 le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti sono state un pesante contraccolpo per Trump. Il presidente ha fatto una campagna elettorale puntando sulla critica feroce all'immigrazione e l'attacco ai media. Ma ha perso il controllo del Congresso, ora in mano ai democratici. Ho parlato con gli strateghi repubblicani a Capitol Hill che mi hanno detto grattandosi la testa: "Speriamo la smetta con questa tattica", perché sta alienando il voto di molte minoranze etniche negli stati chiave. E quegli elettori serviranno al Partito Repubblicano per vincere le elezioni del 2020. Siamo solo a metà del film sovranista. Manca ancora il finale.