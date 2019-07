Mancano poliziotti, medici e insegnanti: così i sovranisti stanno distruggendo lo Stato italiano

Occupato com’è da molto tempo a cercare idee mirabolanti per la rinascita, per la resurrezione, per la rivoluzione, e ovviamente a costruire scudi contro gli oscuri disegni dei poteri nemici, lo Stato è rimasto piuttosto indietro con gli ordinari compiti a casa. L’ultima denuncia è del capo della Polizia Franco Gabrielli, che segnala la mancanza in organico di 18mila poliziotti (ce ne sono 99mila, dovrebbero essere 117mila). Ma mancano pure i medici - in Friuli, Liguria, Piemonte e Molise si stanno richiamando in servizio i pensionati – e si aprono voragini nel corpo insegnanti: il ministero ha ammesso di recente la difficoltà di reperire circa un terzo dei 60mila professori e maestri necessari per l’anno scolastico prossimo venturo.

Sicurezza, salute e pubblica istruzione sono tre gangli vitali del nostro sistema sociale e tre polmoni dell’occupazione qualificata: a quanto pare, stanno lentamente smettendo di respirare, vittime del cortocircuito provocato dal blocco del turn over nella pubblica amministrazione e dall’escalation dei pensionamenti legati un po’ all’età anagrafica (arriva al capolinea la massa degli assunti negli ’80) e un po’ alle agevolazioni di Quota Cento. In un Paese normale non sarebbe una crisi ma un’opportunità, anche per i politici di governo: bandi, concorsi, assunzioni sono sempre una festa per chi è al potere, l’occasione suprema di guadagnare simpatie e consenso. Ma in Italia le cose vanno diversamente e l’ordinaria amministrazione non viene più ritenuta “pagante”. L’immaginaria classifica dei beau geste che portano voti è dominata dall’emergenza e dall’eccezionalismo, non dalle piccinerie della pianta organica.