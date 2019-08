Siamo uomini o Navigator? Cronache dal primo giorno di scuola degli “alfieri del lavoro” di Di Maio e Parisi

«L’incontro tra me e il ministro Di Maio fu un atto di dio. Ha voluto lui che noi ci incontrassimo per portare avanti questo progetto così importante». Il presidente di Anpal, l’italoamericano Mimmo Parisi, ha aperto così, nel segno divino, la convention all’Auditorium di Roma che ha chiamato a raccolta gran parte dei 2.978 navigator vincitori del quizzone di giugno. «La cosa che mi ha colpito di più di quel primo incontro di settembre scorso con Di Maio fu l’impressione di avere davanti a me il primo navigator. Il ministro mi disse: “Mimmo, dobbiamo trovare il modo per riaccendere la speranza”».

I toni sono quelli di una giornata motivazionale per i migliaia di giovani e non che affollano la sala Santa Cecilia. E il pretesto dell’evento è il “kick off” come lo chiama Parisi, il “calcio di inizio” per la formazione di quelli che dovranno trovare un lavoro ai percettori del reddito di cittadinanza affiancando gli operatori dei centri per l’impiego. Ma la giornata, la seconda dopo quella di Cagliari, seguita da un terzo appuntamento previsto il 1 agosto in Sicilia, si rivela soprattutto un appuntamento in stile team building americano studiato nei dettagli per celebrare l’avvio di quella che il ministro del Lavoro Luigi Di Maio definisce «una rivoluzione», che darà «ai giovani italiani, quando entreranno in un centro per l’impiego, la possibilità di non trovare più umiliazioni, ma di avere un’opportunità». «Questi ragazzi», dice parlando dei navigator, «sono gli alfieri di un nuovo modo di portare avanti le politiche attive del lavoro in Italia. Da oggi faremo in modo di rasserenare i tanti genitori che hanno paura che i loro figli non possono trovare lavoro o che vanno all’estero».

L’appuntamento romano è il battesimo della fase 2 del reddito di cittadinanza, quella del lavoro, che a distanza di tre mesi non è ancora partita ed è ancora tutt’altro che completata. I quasi tremila navigator sono arrivati nella Capitale da tutta Italia, a eccezione delle isole, dove sono state organizzate altre due giornate di “kick off”. Ma all’appello mancano anche i 471 navigator campani, visto che la Regione guidata da Vincenzo De Luca non ha ancora firmato la convenzione con Anpal per avviare i contratti. Tant’è che prima dell’inizio del kick off una decina di navigator campani ha protestato chiedendo di parlare con Di Maio. «Siamo vincitori di concorso ma fuori dal contratto», dicono.