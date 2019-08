Inquinamento marino, così la tecnologia ci aiuterà a combatterlo

Un altro ambito in cui lo sviluppo tecnologico è impegnato a trovare soluzioni innovative è quello della prevenzione, che vuol dire evitare che le plastiche o altri composti entrino in mare in corrispondenza di diversi punti di immissione. I filtri per trattenere le microplastiche nelle lavatrici domestiche, o anche lo sviluppo di soluzioni per filtrare o per accelerare la decomposizione delle microplastiche, scomponendole in composti innocui, in corrispondenza degli impianti di trattamento degli scarichi urbani ne sono solo due esempi. Alle foci dei fiumi o in altri punti strategici è possibile utilizzare sistemi galleggianti che possono monitorare oltre che opporre una barriera fisica all’ingresso delle macroplastiche e altri rifiuti in mare. Su queste e altre soluzioni sta lavorando un consorzio di imprese, università e altri centri di ricerca nell’ambito di un progetto finanziato nel programma H2020.

Dove l’inquinamento da rifiuti è già presente è necessario, però, raccogliere e recuperare. Pensare di raccogliere le enormi quantità di plastica generata con sistemi convenzionali (reti, imbarcazioni) è poco credibile. In questo campo, le moderne tecnologie di clean up mettono a disposizione barriere passive, come quella ideata da una ONG olandese, o stanno sviluppando prototipi di robot che possano raccogliere macro rifiuti e – in futuro – microplastiche, come quelli su cui sta lavorando un Istituto di ricerca italiano.

Le soluzioni tecnologiche, anche se parte di un approccio efficace, da sole non bastano. Il vero cambiamento atteso è quello delle attitudini, dei modelli di produzione e consumo, senza i quali nessun miracolo tecnologico potrà salvarci. Ciò vuol dire, prima di tutto, comprendere il ruolo e le esigenze dei singoli attori, incoraggiare la più ampia varietà di stakeholder a condividere soluzioni e a lavorare insieme per un cambio di sistema, creare consapevolezza rispetto al fatto che un ecosistema marino in salute è un interesse comune, ma anche coinvolgere tutti nella co-produzione di informazioni e conoscenza. Solo così potremo pensare di prosperare al fianco dei nostri oceani.

A cura di Marco Frey, Professore Ordinario Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa