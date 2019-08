Emergenza emigrazione: i giovani stanno scappando a gambe levate dall’Italia

È estate e in casa ci sono sempre amici dei figli di passaggio, arrivano prima di andare al mare, o la sera al ritorno, salgono un attimo o aspettano giù. Sono ex-romani a Roma per le vacanze, una categoria nuova e stupefacente. Giulia parla tre lingue e lavora con la cooperazione in Africa, ha acquisito una notevole esperienza, aspira a un ruolo in un organismo internazionale come il suo amico Claudio. Federico fa il maestro di nuoto a Berlino da due anni: aveva lavoro anche qui in Italia, al Nord, ma lì lo pagano meglio e lo portano in palmo di mano, quando è arrivato “der Italienische trainer” hanno fatto persino un articolo sul giornale di quartiere. Carla e Fabiana vivono ancora a Roma ma a settembre si sposteranno a Tel Aviv, Israele: giocano a pallavolo, gli hanno offerto un ottimo contratto con vitto e alloggio come benefit (qui avevano solo un modesto rimborso spese). E poi Gino, ricercatore a Londra da due anni. Francesco, tecnico delle luci in Svezia (a teatro, mi sembra di aver capito, ma anche per eventi di piazza). Carola, laureata in Medicina, con un incarico all’Università di Tirana. Di tutto il loro giro ne sono rimasti solo un paio in Italia, Rossella che fa l’ingegnere e ha vinto un bando di ricerca a Perugia, e Carola, troppo legata al fidanzato per spostarsi anche se qui non ha lavoro.

Basta un qualunque, modesto, punto di vista individuale per capire che cosa significano i dati statistici confermati ieri dallo Svimez sull’emigrazione di massa degli italiani giovani e meno giovani. Il rapporto dell’associazione parla del Sud, che è la punta di diamante del fenomeno: in quindici anni, tra il 2002 e il 2017, se ne sono andati oltre due milioni di cittadini. Solo nel 2017 sono stati 132mila di cui la metà giovani e un terzo laureati. Sì, c’è qualcuno che rientra. Ci sono anche i nuovi residenti immigrati. Ma il saldo negativo tra partenze e arrivi resta impressionante: meno 70mila in un anno. Lo Svimez è un ente di studi economici e quindi collega il fenomeno alla decadenza del tessuto produttivo meridionale, sempre più povero di opportunità. E tuttavia sappiamo da altre fonti, oltreché dalla personale esperienza di ciascuno di noi, che l’emigrazione è attivissima anche al Centro e al Nord, dove in teoria i posti di lavoro ci sono. Gli ultimi dati dell’Aire tracciano una classifica rivelatrice: la prima regione per espatriati è la Lombardia, la seconda l’Emilia Romagna, la terza il Veneto. Seguono Sicilia e Puglia, in un’interessante inversione di tendenza rispetto alla secolare storia dell’emigrazione italiana.