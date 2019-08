Ecco perché l’inizio della fine di Hong Kong potrebbe arrivare molto presto

Così a febbraio, le autorità di Hong Kong hanno presentato una proposta che ha ampliato la portata dell’estradizione fino a includere Macao e la Cina continentale, raggelando l’opinione pubblica di Hong Kong. Avere un accordo di estradizione con Taiwan è una cosa, ma quando parliamo della Cina, allora la faccenda diventa completamente diversa. Taiwan è una democrazia, con uno Stato di diritto, un sistema giudiziario indipendente e altre forti libertà civili. Hong Kong è a sua volta essenzialmente una democrazia, seppure “limitata”, visto che non elegge direttamente i suoi legislatori, imposti da Pechino, ma il suo popolo apprezza profondamente lo stato di diritto stabilito sotto gli inglesi e ancora modellato su un sistema giudiziario indipendente sconosciuto nella Madrepatria. In Cina, i tribunali sono controllati dal Partito Comunista, c’è un tasso di condanne che sfiora il 99% e le persone arrestate sono spesso soggette ad accuse arbitrarie e vaghe, incarcerate per anni senza processo e costrette a confessioni “spontanee” trasmesse in televisione. E tutto questo non capita solo ai cittadini cinesi, ma può succedere a qualsiasi straniero,

come di recente è accaduto ai canadesi Michael Kovrig e Michael Spavor, che rimangono ancora in custodia per “attentato alla sicurezza nazionale”; al libraio di Hong Kong Gui Minhai e all’autore taiwanese Lee Ming che è detenuto dal 2017 per reati “culturali”.

La Cina ha in effetti accordi di estradizione con oltre 30 nazioni, tra cui Francia e Italia, ma questi paesi mantengono la possibilità di rifiutare una richiesta di estradizione, se necessario, come per esempio ha fatto il Portogallo nel 2014. Il governo di Hong Kong sostiene che le estradizioni in Cina si applicherebbero “discrezionalmente, caso per caso”, dopo delle audizioni in tribunale. Ma chissà perché, l’affermazione non ha convinto né tranquillizzato nessuno. Davvero un tribunale di Hong Kong avrebbe la forza – soprattutto in termini di opportunità e rapporti di forza politici – di respingere una richiesta di estradizione da parte delle autorità cinesi? E la Cina accetterebbe il diniego? Considerato quanto, negli ultimi anni, le autorità di Hong Kong si siano dimostrate prone alla Cina, non sembra una possibilità realistica .Bannando da Hong Kong un giornalista del «Financial Times», squalificando ripetutamente l’operato dei giudici locali, mettendo sotto processo i leader di Occupy Central e criminalizzando chi “insulta” l’inno nazionale cinese, il governo di Hong Kong ha dimostrato invece di voler ridurre le libertà di Hong Kong per soddisfare Pechino.

Nel 2015, cinque librai dell’ex colonia, tra cui il citato Gui, sono stati rapiti solo per riapparire più tardi prigionieri della Cina continentale, con accuse vaghe di “attività illegali” e presunte violazioni del codice stradale. La vera ragione è che i cinque librai vendevano pubblicazioni molto critiche nei confronti della leadership cinese, vietate in Cina, ma molto popolari tra i lettori locali e della stessa madrepatria, che le leggono di nascosto. In ogni caso, il rapimento segreto di questi librai (uno di loro venne addirittura “prelevato” dai servizi cinesi in Thailandia) e la loro ricomparsa in Cina imputati di accuse inventate, hanno ulteriormente confermato (se mai ve ne fosse stato bisogno) la mancanza di un vero stato di diritto e della garanzia di un giusto processo in Cina. Nessun cittadino di Hong Kong vuole essere soggetto a una cosiddetta giustizia che comprende tra l’altro detenzioni segrete, accuse non provate e confessioni forzate. Per paura di venire estradato in Cina, Lam Wing-kee, uno dei librai prima rapito poi misteriosamente liberato, è volato a Taiwan alla fine di aprile. Dopo essere stato sequestrato e portato in Cina nel 2015, gli era stato in seguito concesso di tornare a Hong Kong a condizione di consegnare i nomi dei sui suoi clienti alle autorità cinesi. Una volta a Hong Kong, si è rifiutato di farlo. Se la legge sull’estradizione dovesse passare, le autorità della Cina continentale potrebbero usarla per chiedere che Lam venisse riportato in Cina per essere processato. E come lo stesso Lam ha dichiarato: «In Cina non sai che tipo di scuse o accuse useranno per metterti nella lista dei ricercati». E questa è una affermazione che molti abitanti di Hong Kong probabilmente condividono.

Persino il settore imprenditoriale pro-governativo di Hong Kong si è spaventato al punto da prendere apertamente posizione contro la proposta di legge. Normalmente, il settore delle imprese sostiene il governo di Hong Kong e le iniziative di Pechino, come il piano Greater Bay Area, e spesso ignora o condanna le istanze politiche civili locali. Ma anche per loro, il disegno di legge di estradizione è un passo troppo rischioso. Anche le imprese straniere sono molto preoccupate dalla mossa di Pechino, con la Camera di commercio americana che ha espresso “serie riserve” in una lettera ufficiale inviata al segretario alla sicurezza di Hong Kong, John Lee. Il governo di Hong Kong ha risposto rimuovendo nove reati economici – come la bancarotta – dall’elenco di quelli che consentirebbero l’estradizione (37, adesso). Ma questo non è bastato per placare le proteste delle imprese, degli investitori e della Camera di commercio americana, rimasta fortemente contraria nei confronti della proposta di legge. Perché quello che rende davvero inaccettabile la proposta di legge è proprio il fatto che essa mina alle fondamenta la ragione stessa di esistere di Hong Kong, il suo status di città centro internazionale di affari: affari soggetti a tribunali liberi ed equi, garantiti dalle forme legislative britanniche. Fare affari sotto le garanzie legislative di Hong Kong e ricorrere alla giustizia dei suoi tribunali è un valore aggiunto fondamentale per i privati e le imprese locali e internazionali, nonostante la crescita di Shenzhen e di altri hub cinesi. Se i manager e il personale di queste aziende perdessero “l’ombrello” di tali garanzie legali e diventassero improvvisamente soggetti vulnerabili alla mercè dello stato cinese, allora resterebbe ben poca differenza tra Hong Kong e una qualsiasi delle grandi metropoli cinesi. Ci sono numerosi esempi di uomini d’affari stranieri che sono stati imprigionati in Cina con accuse discutibili e processi iniqui.