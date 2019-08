Tassare i giganti della Silicon Valley e redistribuire: la proposta di Andrew Yang per un (vero) reddito di cittadinanza

Nerd, asiatico, startupper. Andrew Yang avrebbe tutti gli elementi per essere bullizzato anche fossimo alle High School, e invece inizia a essere considerato una potenziale mina vagante nella corsa alle Primarie dei Democratici. La sua idea cardine, per scardinare? Il “Freedom Dividend”, ovvero una sorta di Reddito di Cittadinanza – ma quello vero – in salsa sino-americana.

Yang, che viene dal mondo hi-tech della robotizzazione e automazione, sa bene che la sfida che aspetta l’uomo oeconomicus del XXI secolo risiede proprio qui: nel continuare a essere utile, e attuale. In un presente-futuro in cui l’intelligenza artificiale sembra in procinto di superarci non solo nei mestieri di fatica, ma anche in quelli creativi, la domanda verosimile è: ha ancora senso che noi lavoriamo? O, semplicemente, possiamo goderci i vantaggi dell’efficienza creata dall’automazione industriale? L’idea di Yang è proprio questa: finanziare un reddito di cittadinanza – vero, non à la Cinque Stelle, camuffando cioè un sussidio di disoccupazione – grazie ai proventi dei giganti dell’industria americana, e agli enormi risparmi in termini di risorse umane ed efficienza derivanti dai progressi tecnologici.

Yang propone nella sostanza di dare a qualsiasi cittadino americano tra i 18 e i 64 anni un reddito mensile di mille dollari, finanziandolo con una maggiore tassazione sui big player. A chi lo attacca da destra, accusandolo di essere un comunista – un’accusa che nella patria del capitalismo è particolarmente pesante – risponde di non star ambendo a un socialismo di stampo sovietico, ma “a un capitalismo che non parta da zero”.

All’alba della precedente rivoluzione industriale, le automobili cambiarono il nostro modo di intendere gli spostamenti, ed ebbero a corollario uno smarrimento di senso per noi marginale: quello del ruolo del cavallo. Quello che Yang ci dice, in sostanza, è che i prossimi cavalli potremmo essere noi: l’evoluzione dell’intelligenza artificiale potrebbe farci sentire superati, inadeguati come specie – almeno chi di noi non avrà il potere economico per upgradarsi, accogliendo nel proprio corpo alcuni miglioramenti tecnologici per aumentarci come individuo, a livello esperienziale. Per non finire dunque come gli spingitori di pulsanti in ascensore in Cina, o in un altro delle migliaia di esempi di lavoro superfluo creato artificialmente per mantenere basso il livello di disoccupazione, il reddito di cittadinanza universale è un’alternativa che ha senso considerare, anche a costo di dover riscrivere l’articolo numero 1 di qualche Costituzione.