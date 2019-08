Campagna elettorale e legge di bilancio: ecco il cocktail letale che rischia di uccidere l’Italia

Nessun partito vuole fare la prossima legge di bilancio. Ma entro il 31 dicembre bisogna trovare 23 miliardi e 100 milioni per evitare l'esercizio provvisorio, l’aumento automatico dell’Iva ordinaria dal 22% al 25% e quella agevolata dal 10 al 13%. Sono le clausole di salvaguardia, ovvero una ipoteca sui conti pubblici italiani promessa lo scorso dicembre dal Governo Conte alla Commissione europea per realizzare quota 100 e reddito di cittadinanza, a debito. La garanzia scritta nero su bianco a Bruxelles che quei 23 miliardi e 100 milioni sarebbero arrivati comunque nelle casse dello Stato per non far crollare i conti gravati già dagli interessi sul nostro pesante debito pubblico. In un modo o nell’altro bisognerà trovarli ma né la Lega, né il Partito democratico, né il Movimento Cinque stelle vogliono aumentare le tasse o assumersi la responsabilità della più grande stangata alle tasche degli italiani dai tempi dei prelievi forzosi del 6 per mille ai conti correnti fatta dal governo Amato nel 1992. Un suicidio politico nell’era del voto liquido.

È questo l’unico vero motivo per cui tutti sperano in un governo balneare, tecnico, di minoranza, di scopo che tolga le castagne dal fuoco e si addossi tutta la colpa politica per l’aumento dell’Iva. E se si andasse a votare il 27 ottobre o il 3 novembre anche un governo con una forte maggioranza e un presidente del Consiglio con “pieni poteri”, come chiede Salvini, avrebbe poco tempo per realizzare la legge di bilancio rispettando i parametri europei entro fine anno. Perché durante l’eventuale campagna elettorale si salterebbero una serie di tappe non decisive ma importanti che ogni anno modellano la futura finanziaria. Il 27 settembre bisogna presentare la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, ovvero il documento in cui spiega quali saranno le entrate e le uscite previste dallo Stato nei prossimi tre anni; il 15 ottobre bisogna inviare il documento programmatico di bilancio alla Commissione europea e il 20 ottobre si discute lo stesso testo al Parlamento italiano. Con le elezioni a novembre sarebbero tre fogli bianchi redatti da un governo uscente senza forza contrattuale con Bruxelles. Forse è troppo presto per dirlo ma con un debito pubblico sostenibile non sarebbe un'eresia andare in esercizio provvisorio il 1 gennaio. I governi italiani non sono riusciti a fare una manovra finanziaria entro la fine dell'anno per 33 volte, 20 consecutive dal 1948 al 1968. Previsto dall'articolo 81 della Costituzione, obbliga lo Stato a gestire le entrate e le uscite mese per mese, pagando lo stretto indispensabile e basandosi su quanto previsto l'anno precedente diviso in dodicesimi. Anche se non può durare più di quattro mesi. Il problema però sarebbe sempre quello: l'aumento dell'Iva.