Riscaldamento globale: a Los Angeles si combatte dipingendo le strade di bianco

Con questo caldo, chi non sogna di lasciare la città almeno per un po’, per scappare in campagna? In realtà, ci sentiamo già ci sentiamo più freschi appena ci allontaniamo dal cemento arroventato, dall’asfalto sul punto di liquefazione, dai radiatori dei condizionatori dei vicini che espellono aria calda peggio delle turbine di un jumbo jet. In effetti che la città sia più calda rispetto alla campagna era cosa nota già nel 1818, quando nel suo saggio “Il clima di Londra”, Luke Howard - pioniere della climatologia aveva dimostrato, grazie ad anni di minuziose osservazioni metereologiche quotidiane, che la City era in media più calda di 2,1 °C rispetto alla campagna circostante. Howard aveva anche capito che era tutta colpa delle attività umane: lo smog sviluppato dal fumo delle ciminiere e la presenza degli edifici stessi.

Nessuno aveva ancora inventato né l’asfalto stradale né i condizionatori. A causa di questi - oltre che per l’aumento della popolazione – ora la temperatura di Londra arriva a essere fino a 6°C più calda di quella delle sempre più lontane campagne circostanti ed è diventata il punto più caldo dell’intera Gran Bretagna. L’ufficio meteorologico inglese prevede addirittura che entro il 2100 la temperatura della City sarà in media 10°C più alta di quella del resto del Paese. Questo fenomeno è già oggi talmente intenso e diffuso, che i meteorologi devono includere nelle loro simulazioni atmosferiche anche la presenza dei grandi agglomerati urbani. Questi, infatti, sono in grado di influenzare la circolazione dell’aria e sviluppano delle correnti convettive di vento caldo: quasi dei vulcani che a livello del suolo aspirano aria fredda dalle campagne circostanti e la rilasciano verso l’alto dopo averla arroventata.