Open Arms, abbiamo scherzato: ma quindi bastava il governo in crisi per riscoprirci umani?

Si rompe un tabù nel discorso pubblico sull’immigrazione e gli sbarchi ed è il ministro Elisabetta Trenta a pronunciare la parola finora proibita non solo alle latitudini del governo ma molto spesso anche in quelle dell’opposizione, con rare eccezioni. La parola è “umanità”. “La politica non può perdere l’umanità, per questo non ho firmato” ha detto la ministra della Difesa giustificando il rifiuto di apporre la sua indispensabile sigla al nuovo decreto di Matteo Salvini volto a negare l’ingresso, il transito e la sosta in un porto italiano alla Open Arms e ai 147 disgraziati a bordo, fra i quali numerosi minori e alcuni bambini. Magari è un caso, ma ancora una volta è una donna a tagliare la strada alle politiche muscolari del Viminale, e se su Carola Rakete si poteva esercitare l’ironia e l’invettiva di classe – viziata, ricca radical-chic, esibizionista, agente di Soros e della Merkel – sarà più difficile farla con la responsabile della nostra Difesa, già consigliere della Farnesina in Iraq, country advisor in Libano, analista del Centro Militare Studi Strategici, insomma una abituata a osservare e gestire il conflitto in posizione di massima competenza.

Certo, quella della Open Arms è una vicenda che va letta con il filtro della crisi tra M5S e Lega. Certo, lo strappo sull’operazione porti chiusi è figlio della rupture politica nel governo e della ricerca di sintonie con il Pd. La Trenta parla così perché Salvini è diventato un nemico, una settimana o dieci giorni fa non lo avrebbe fatto (e non lo ha fatto). E tuttavia l’appellarsi alle ragioni dell’umanità prima ancora che a quelle della legalità e alla sentenza del Tar che ha reso possibile lo sbarco segna un passaggio liberatorio nella discussione su profughi e migranti, finora incatenata alla narrazione iper-securitaria del Carroccio alla quale nessuno osava sottrarsi.