Cinquant’anni di Woodstock: così la controcultura ci ha cambiato la vita (e ha rivoluzionato la tecnologia)

L’aveva anticipato nel 2013 David Eggers, autore di culto di San Francisco nel suo The Circle, sullo schermo nel 2017 in un film con Tom Hanks: l’utopia di un’unica grande comunità aperta può degenerare in un’orribile sistema di controllo e manipolazione.

Oggi purtroppo non è più fantascienza ma quanto sta accadendo, minando le stesse basi della democrazia in una concentrazione di potere, con un onnipotente oligopolio che controlla i dati. Non è un caso che per ricostruire la vicenda forse più spaventosa di strategia di manipolazione di massa, lo scandalo della società britannica Cambridge Analytica che proietta ombre sinistre sul ruolo svolto da Facebook, The Great Hack. Privacy violata, lo straordinario documentario di Jehane Noujaim e Karim Amer prodotto da Netflix si apra con le immagini dell’evento di culto di quella controcultura, il folle raduno annuale di Burning Man nel deserto del Nevada (il prossimo 25 agosto), in cui si mescolano trasgressione, edonismo, eccentricità, che molti dei protagonisti di Silicon Valley frequentano assiduamente.

“Allargare la coscienza” oggi vuol dire soprattutto consapevolezza, leggere la complessità e i suoi intrecci. Come quello tra controcultura e hi tech. Come avevano fatto già nel 2005 Enrico Beltramini, col suo bellissimo Hippie.com. E John Malkoff, giornalista del New York Times. Che per raccontare come la controcultura anni Sessanta abbia plasmato l’industria del personal computer aveva scelto come titolo: “What the Dormuouse Said”.