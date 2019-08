Altro che “governo del cambiamento”. Salvini e Di Maio hanno lasciato solo macerie

Dovevano abolire la Fornero, la povertà, i migranti. E poi rialzare la testa in Europa, recuperare la presunta sovranità dispersa, risollevare l’economia italiana, aiutare i giovani e le famiglie. Il premier Giuseppe Conte lo aveva pure previsto nel suo personalissimo oroscopo gialloverde: «Il 2019 sarà un anno bellissimo». E invece, dopo appena 14 mesi di vita, con un contratto di governo tirato per la giacchetta ora da un lato ora da un altro, il governo del cambiamento implode, lasciando al suolo solo le rovine di un ecomostro mezzo Lega mezzo Cinque Stelle, che ha vissuto di annunci, scadenze elettorali e competizione continua tra i due alleati di governo.

Il problema, dopo poco più di anno, non è quello che Luigi Di Maio e Matteo Salvini non hanno fatto. Ma quello che hanno fatto e come lo hanno fatto. Di corsa, in un continuo gioco a chi arrivava primo. Senza concludere, o, peggio ancora, concludendo male. A partire dal raffazzonato reddito di cittadinanza. Un sussidio a misura di convention casaliniane, non certo a misura dei disoccupati in cerca di un lavoro. Tra presentazioni di slide, Postepay e kermesse di debutto dei navigator in versione Grande Fratello, i rubinetti del reddito sono stati aperti di tutta fretta giusto in tempo per le elezioni europee. Ma le cifre erogate non sono certo i 780 euro annunciati, i centri per l’impiego ancora arrancano. E di posti di lavoro da proporre ai percettori non se ne sono visti.

Idem per la “quota 100” targata Carroccio. Che non è l’abolizione della legge Fornero, come Matteo Salvini aveva annunciato. Tant’è che le domande sono state molte meno del previsto, viste le condizioni rigide per chi volesse andare in pensione prima. L’unico effetto che avrà la strombazzata quota 100 sarà quello di ridimensionare l’organico di qualche ufficio, soprattutto pubblico, senza aprire alle assunzioni dei giovani. Il calcolo è che ogni dieci prepensionamenti, i nuovi assunti saranno al massimo un paio. Mentre problemi dei pensionati italiani sono ancora tutti lì a guardare.