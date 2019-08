Meno follower per Salvini, più like per Conte: ecco la crisi di governo vista dai social network

Ancora una volta i social network sono i protagonisti indiscussi della politica e l’ulteriore conferma arriva dai giorni della crisi di governo. Per conoscere in tempo reale i suoi sviluppi, infatti, gli italiani possono consultare direttamente i profili dei principali leader politici coinvolti e leggere le ultime prese di posizione. I media tradizionali mettono ordine tra le continue dichiarazioni e sono lo spazio dell’analisi e dei commenti, ma è sui social che tra dirette, tweet e post si sta componendo l’indecifrabile mosaico dell’agosto politico italiano. Sulla pagina Facebook del Ministro dell’Interno Matteo Salvini il primo post che fa riferimento alla tanto paventata crisi è arrivato il 9 agosto. Si tratta di un video molto breve, con oltre 44mila reazioni, condiviso più di 7mila volte e occupato per gran parte da applausi scroscianti. La didascalia richiama lo slogan l’Italia del sì e stavolta il sì è quello al voto per impedire accordi e governi alternativi.

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, invece, già il giorno prima ha usato Facebook per parlare di crisi di governo e la modalità è stata diversa. Prima, infatti, è stato pubblicato un post da oltre 62mila reaction e 14mila condivisioni, accompagnato da una sua foto e dal richiamo ad approvare la riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari. Quindi, è stato messo un secondo post molto più diretto, in cui non solo si ribadisce la necessità di approvare il taglio del numero di deputati e senatori con apposita card, ma si legge anche un primo affondo «Qualcuno vuole che il governo cada oggi, 8 agosto. Bene, noi siamo pronti, della poltrona non ci interessa nulla e non ci è mai interessato nulla, ma una cosa è certa: quando prendi in giro il Paese e i cittadini prima o poi ti torna contro». Infine, ancora l’8 agosto è stato condiviso il suo intervento al TG1 visto oltre 975mila volte, con 46 mila reaction, più di 12 mila commenti e condiviso 22 mila volte. Il tema all’ordine del giorno è la crisi di governo e l’argomento scelto per esprimere disappunto è stato il rischio di non realizzare uno degli obiettivi dei cinque stelle, ovvero il taglio del numero dei parlamentari. Concetto ribadito anche nei giorni successivi, il 9 agosto sul profilo di Di Maio prima è stata condivisa un’altra card del M5S sulla riforma auspicata, poi è stato scritto un post dove, oltre a evidenziare i risparmi derivanti dal provvedimento, è stato chiamato in causa direttamente Salvini «Vinci la paura, supera le pressioni di Berlusconi e dei tuoi alleati. Fai un atto di coraggio, se il coraggio di cambiare ce l'hai veramente. E poi decideranno gli italiani con il loro voto».