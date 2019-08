Salvini avrebbe dovuto saperlo: l’Italia non è il Paese degli uomini soli al comando

La fortuna politica dell'uomo della provvidenza può durare due mesi o due anni: tutto sta nel non fare veramente la rivoluzione, ma solo annunciarla. Perché quando il sistema ha l’impressione che voglia davvero prendersi tutto, attiva gli anticorpi. Nel Paese di Machiavelli non c’è bisogno della pallottola in testa per far fuori l’uomo solo al comando, basta un avviso di garanzia, una crisi di governo, uno stallo parlamentare. Ci vorrebbero dieci paragrafi per elencare le inchieste contro Berlusconi, o la cascata di emendamenti presentati da Pd e Forza Italia nel 2012 per disinnescare i disegni di legge di Monti. Il professore promise rendere l’Italia più competitiva, europea e liberale e invece affogò nella melassa parlamentare. Per non parlare di come il segretario della Dc Ciriaco De Mita stacco la spina a Craxi perché temeva che il leader del Psi non avrebbe mai più lasciato la poltrona di presidente del Consiglio. Come non ricordare l’ammucchiata anti Renzi per bocciare il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. E quando il salvatore della patria viene sconfitto dal sistema è abbandonato da tutti. Agli italiani non piacciono i perdenti.

Con Salvini è stato lo stesso. Fin quando il leader della Lega è rimasto nel recinto del governo gialloverde i contrappesi Conte, Tria e Mattarella sono stati bravi a bilanciare dietro le quinte le sparate leghiste. Insomma sovranisti, ma non troppo. Poi quando Salvini è passato dalla narrazione del “papà” a quella del Papeete beach e ha chiesto con il mojito in mano nuove elezioni e “pieni poteri”, il sistema ha attivato gli anticorpi. A innescare tutto ci ha pensato Renzi ha vissuto sulla sua pelle quanto sia forte il collante delle coalizioni contro l'uomo forte. Il problema non è mai stata la frase "pieni poteri" in sé, ma quello che potrebbe fare Salvini se dopo le elezioni avesse una maggioranza schiacciante. Potrebbe nominare il prossimo presidente della Repubblica, scegliere i vertici delle aziende di Stato, aumentare il deficit oltre il 3% e far passare tutte le leggi che vuole. Troppo anche per l'Italia sovranista. La recita è sempre la stessa, ma negli anni è cambiata la durata. I cicli politici si accorciano sempre di più. Ma la sensazione è che questa volta il leader aspirante pigliatutto di turno ci abbia messo del suo per farsi sputare così in fretta fuori dal sistema.