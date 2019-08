Ubi Banca taglia 1 miliardo di crediti deteriorati, nuovi contratti per Fincantieri: i 10 titoli da tenere d’occhio questa settimana

Cnh Industrial - Secondo Il Sole24Ore, il piano industriale di Cnh Industrial, che sarà presentato il 3 settembre, potrebbe includere dei progetti sulla sostenibilità ambientale. In particolare, si parla dello sviluppo di motorizzazioni a gas naturale, non solo nel settore dei veicoli commerciali, ma anche in quello agricolo. L’articolo ricorda che l’amministratore delegato, Hubertus M. Mühlhäuser, ha recentemente definito come “core” tutti i business del gruppo. Notizia disponibile agli abbonati websim



Mediaset - Il Tribunale di Milano ha respinto per la seconda volta il ricorso presentato dalla Rai contro Sky in merito alla Champions League, condannando la Tv di Stato a pagare le spese legali. Con il ricorso, la Rai sosteneva che Sky avesse l’obbligo di concederle in sub-licenza il diritto di trasmettere in chiaro una partita alla settimana. Per i prossimi due anni Mediaset trasmetterà, il mercoledì sera su Canale 5, una partita della Champions League in chiaro. Notizia disponibile agli abbonati websim

