Elogio di Giuseppe Conte, lo Statista che non sapeva di esserlo

“Un uomo non arriva mai così lontano quando non sa dove andare”, scriveva Robert Musil, ma il nostro “uomo senza qualità” ha trovato la sua strada in corso d’opera, proprio nel momento in cui sembrava destinato a rientrare nei ranghi dello studio professionale e dell’insegnamento. Forse sarà ancora primo ministro, essendo indispensabile (!) punto di equilibrio per soddisfare i suoi nemmeno tanto ex compagni di viaggio e al tempo stesso indispensabile (e dai!) garanzia di serietà per il partito democratico che non potrà pretendere la leadership del governo.

Lui ci terrà a fare sapere di non essere un uomo per tutte le stagioni, ma a volte sono tutte le stagioni che hanno bisogno di uomini come lui.