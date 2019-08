Cara Ursula pensaci tu: il futuro dell’Italia è appeso alla nuova Europa (e alla recessione della Germania)

Le sorti del prossimo governo italiano (ancor più se sarà davvero giallo-rosso) dipendono da Ursula. No, non dalla “coalizione Ursula”, ma proprio da lei, la presidente della commissione europea, la democristiana tedesca Ursula von der Leyen. Le prime mosse per ora sono solo intenzioni, anche perché la commissione va a rilento, in particolare per colpa dell’Italia che non ha designato il suo candidato. Tuttavia nei giorni scorsi sono filtrate due notizie che mostrano il segno di un cambio di passo. Di che si tratta? Il programma quinquennale che Frau Ursula sta mettendo a punto è un documento di 173 pagine che, insieme a cose importanti, ma più tradizionali, contiene alcune novità, per esempio un fondo sovrano della Ue dotato di almeno 100 miliardi di euro per sostenere campioni europei nel campo dell’economia digitale tali da competere con i colossi americani (o più realisticamente non lasciare loro tutto lo spazio di mercato come è accaduto i tutti questi anni) e da contrastare i nuovi arrivati cinesi che restano ancora indietro, ma stanno facendo passi da giganti. La seconda indiscrezione, pubblicata anch’essa dal Financial Times, riguarda l’ipotesi di ridiscutere e di rivedere tempi, modi, ritmi del fiscal compact, in modo da lasciare più margini di manovra ai paesi che debbono rientrare da un indebitamento eccessivo. E sono davvero tanti. Certo, peggio di tutti stanno la Grecia (181% del pil) e l’Italia (132%) che continuano ad accumulare debiti. Quasi tutti gli altri paesi mostrano una tendenza discendente e sono scesi sotto il 100% (Francia e Spagna sono al 98%) che comunque resta una quota molto alta. Solo la Germania può vantare di essere tornata entro i limiti del trattato di Maastricht con il 60,7% e un avanzo pari all’1,7% del prodotto lordo.

Dunque, Ursula von der Leyen sceglie la flessibilità? La notizia ha fatto il giro delle cancellerie e ha trovato subito il no dell’Olanda e la fredda reazione della Germania. E da Bruxelles è arrivata la precisazione che non si tratta in alcun modo di un ripensamento né di un piano di semplificazione. È cominciato a livello tecnico l’esame su come sono state attuate le regole di bilancio introdotte dopo la crisi del 2011 e quello di cui parla il Financial Times, secondo la portavoce della commissione è solo il frutto di un brain storming. Ma sta di fatto che molti eurocrati cominciano ad ammettere che pochi paesi riusciranno davvero a ridurre di un ventesimo l’anno il debito superiore al 60% del pil come prevede il patto di bilancio o fiscal compact. Insomma, sia pure in sede tecnica, una riflessione all’insegna della ragionevolezza sta cominciando, il che non vuol dire che si tratta di una svolta politica. In altri termini non ci sono molti margini da rosicchiare per la prossima legge di bilancio, anche se potrebbe aprirsi qualche spiraglio futuro.