Attento Di Maio, ti stai facendo fuori da solo

Gliel’ha detto perfino il prete, il suo presunto padre spirituale don Peppino Gambardella: “Luigi Di Maio mostri al Paese intero che non è legato alla poltrona e che vuole fare solo il bene dell’Italia” ha dichiarato all’Adnkronos, predicando a reti unificate. E se perfino il pastore della sua anima decide di prendere parola, seguendo bene o male già la linea segnata da Grillo, significa che c’è qualcosa di vero nel retroscena che vede Luigi Di Maio accartocciato più su una trattativa personale che su un accordo per il Paese. Che poi, a vedere bene, nella traiettoria che ci ha portati fin qui, all’inimmaginabile tentativo di approccio tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, sono in molti quelli che ci guadagnano anche pro domo sua: c’è Renzi rivitalizzato da una trattativa che si è tempestivamente intestato, c’è una sinistra a sinistra del Pd che era praticamente scomparsa e potrebbe inaspettatamente rientrare in gioco, c’è l’ala sinistra del Movimento 5 Stelle (e tutti quelli che mal sopportavano le salvinate di Salvini) che potrebbero tirare un sospiro di sollievo, c’è tutto l’arco parlamentare che non deve rimettere in gioco la propria poltrona e faticare per un buon posto in lista elettorale (e questo vale per tutti, indistintamente), ci sono i dialoganti del Pd che hanno avuto la loro rivincita e infine c’è Giuseppe Conte che potrebbe addirittura riuscire a essere l’uomo di garanzia di due governi praticamente contrari come nei sogni più reconditi dei più ambiziosi democristiani.

Lui, Di Maio, invece si è ritrovato a sostenere una trattativa che fin dall’inizio l’ha visto contraddittorio e inquieto, sommerso dai colpi del Capitano leghista e di Casaleggio e delle fronde interne del partito e degli elettori grillini educati in tutti questi anni ad allevare un tignoso dissenso per tutto ciò che hanno di fronte, Di Maio incluso. Si ritrova quindi a fare la parte del mediatore simulando (non benissimo, per la verità) la parte dell’illuminato super partes nonostante veda in bilico la propria leadership all’interno del Movimento e si ritrovi a dover costruire un nuovo rapporto con nuovi alleati: da fuori sembra addirittura che tornerebbe comodo comodo nelle braccia di Salvini, pronto a farsi erodere ancora fino a diventare torsolo, pur di non dover rispondere ai contraccolpi di una novità che ne modifica le abitudini. Se aveva intenzione di non dimostrarsi conservatore questo suo ultimatum continuo che vorrebbe essere decisionismo e invece sbuffa come una dannosa indolenza è la fotografia perfetta della difficoltà di ambientarsi in questa nuova veste e situazione, qui ora dove tutto viene messo in discussione.