Tartassati, il fisco italiano è spietato verso le coppie con figli

Dati OCSE, per redditi si intendono da lavoro

Al contrario nell’Europa centrale, dal Belgio all’Ungheria passando naturalmente per la Germania il cuneo fiscale per le famiglie con figli è tenuto decisamente al di sotto di quello per gli altri.

Non è certo l’unico movente, ma probabilmente c’entra anche una attenzione maggiore al tema del welfare familiare, al rovesciamento, non a caso lì già in atto, del declino del tasso di fertilità, per esempio anche incentivando la nascita di secondi e terzi figli. Probabilmente l’Italia, come la Grecia e la Spagna, Paesi con cui condividiamo le ultime posizioni per numero di figli per donna, dovrebbero avvicinarsi alle statistiche di questi Paesi invece che a quelle di Irlanda o Australia.

Non aiuta nel nostro caso di Paese con tasso di occupazione bassissimo e stipendi stagnanti il fatto che abbiamo anche uno dei cunei fiscali marginali tra i maggiori al mondo. Si tratta del cuneo fiscale applicato a un euro in più di reddito guadagnato.

In Italia supera il 50% arrivando oltre il 60% con redditi superiori. Siamo tra i primi cinque al mondo anche in questo. È di fatto un disincentivo a cercare di migliorare la propria posizione, per esempio per una donna passando da un part time a un lavoro a tempo pieno.

Nelle prossime settimane forse si parlerà ancora di più di cuneo fiscale, nella nuova maggioranza, e nel dibattito sulla Legge di Stabilità.

Sarà cruciale, visto che la coperta, sempre che ci sia, è cortissima, distinguere qualitativamente tra cuneo e cuneo, fare interventi mirati, avvicinarsi alle best practice europee. Saremo capaci questa volta?