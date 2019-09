La Terra rischia di scoppiare per colpa dell'anidride carbonica: ecco i modi più efficaci per eliminarla

Adesso, quaggiù sulla Terra, abbiamo un problema simile, ma molto più grosso. L’anidride carbonica che si sta accumulando nella nostra scialuppa spaziale non è prodotta dalla respirazione di 7 miliardi e mezzo di “terranauti”, ma dall’uso dei combustibili fossili che noi e i nostri compagni di viaggio stiamo utilizzando per scaldarci, muoverci e costruire tutto quello che ci serve. Tutte le autorità scientifiche internazionali hanno riconosciuto che l’eccesso di anidride carbonica nell’atmosfera è il principale responsabile del cambiamento climatico. Per questo i centri ricerche di tutto il mondo stanno sviluppando sistemi per catturarla e toglierla di mezzo. Abbiamo già raccontato qui delle tecnologie CCS (Carbon Capture and Storage) che permettono di sequestrare la CO2 in modo permanente bloccandola da qualche parte. E abbiamo parlato di quelle basate sulla trasformazione della CO2 in qualche sostanza utile, raccolte sotto la sigla CCU (Carbon Capture and Utilization).

Oggi parliamo di come si pensa di catturare di questo gas serra direttamente dall’atmosfera.

Il metodo più noto è quello di sfruttare le proprietà acide dell’anidride carbonica facendola reagire con una base. In chimica, una base è una molecola che non vede l’ora di saltare addosso a una molecola acida per formare un sale. Nel caso dell’Apollo 13, la base idrossido di Litio (LiOH) cattura le molecole di CO2 trasformandole in carbonato di Litio (Li2CO3): un sale che rimane intrappolato nel filtro senza fare danni – che già gli astronauti ne avevano abbastanza.

Anche i filtri degli space shuttle, che dovevano funzionare per molti giorni, lavoravano sulla base dello stesso principio, ma usando ossidi metallici al posto del LiOH. Questi catturavano la CO2, si trasformavano in sali, ma poi potevano venire rigenerati scaldando questi sali a 200° costringendoli a liberare la CO2 assorbita (che veniva pompata fuori dalla navicella) e ripristinando gli ossidi metallici pronti per un altro ciclo di cattura, riscaldamento ed espulsione.

La stessa tecnica in due fasi con rigenerazione del reagente viene abitualmente usata dalle cosmonavi russe Soyuz che ci collegano con la International Space Station. Mentre dentro quest’ultima l’aria viene ripulita usando complesse zeoliti, le Soyuz, come le precedenti Voskhod e Vostok, continuano ad usare da più di cinquant’anni l’idrossido di potassio, una base molto più forte ed efficace dell’idrossido di litio.