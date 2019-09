Uno schiaffo per Gigino, Whirlpool non crede a Di Maio

Il “decreto imprese” e gli ammortizzatori sociali previsti non bastano. Whirlpool snobba Luigi Di Maio, scrivendo nero su bianco che il decreto voluto dal ministro uscente non serve a garantire la sopravvivenza di lungo periodo dello stabilimento di Napoli. Nello stesso giorno in cui le “disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” sono state pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l’azienda ha fatto marcia indietro. Quello che serve, dicono, non è una «norma salva Whirlpool», ma «una nuova missione produttiva» per la fabbrica napoletana.

La multinazionale degli elettrodomestici irrompe così nella crisi di governo, con una nota a orologeria a pochi giorni dal prossimo incontro previsto al Mise. Una comunicazione che, dopo il no all’accordi di ottobre, ha fatto ripiombare nello sconforto i 410 lavoratori della fabbrica, che hanno presidiato per tutta l’estate il sito produttivo, sperando di aver salvato il posto di lavoro dopo l’approvazione del decreto “salvo intese”.

Nella nota, Whirlpool sostiene che gli interventi contenuti nel decreto imprese (approvato poco prima dello scoppio della crisi di governo) non sarebbero sufficienti a «garantire la profittabilità dello stabilimento di Napoli». Nonostante la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, il provvedimento non assicurerebbe la competitività nel lungo periodo.

Il decreto prevede un finanziamento di 16,9 milioni di euro per il biennio 2019-2020, considerando la messa in solidarietà al 60% di quasi tutti i 5.500 dipendenti di Whirlpool in Italia. «Questa non è un’opzione in quanto non in linea con il piano industriale 2019-2021», scrivono dall’azienda. «Inoltre, il potenziale beneficio sarebbe distribuito su tutti i siti italiani e non rappresenterebbe un intervento strutturale per il futuro a lungo termine di Napoli, soprattutto se comparato agli sforzi e agli investimenti pari a circa 100 milioni di euro messi in campo dall’azienda negli ultimi anni». Whirlpool, dicono, «ha sempre confermato la volontà di voler garantire la continuità industriale dello stabilimento e i massimi livelli occupazionali per dare un futuro sostenibile a Napoli». Si ribadisce così «che l’unica soluzione percorribile è dare una nuova missione produttiva al sito. Whirlpool Emea è pronta a presentare nel dettaglio la nuova missione industriale per lo stabilimento di Napoli e per i suoi 410 dipendenti».