Vladimiro Giacché: “La Germania sta morendo di austerity. Occorre una nuova politica di investimenti”

E adesso cosa si fa? Serve cambiare, ma come? «La Germania e l’Europa devono rilanciare la domanda interna. Per farlo Berlino deve innanzitutto attuare una politica di investimenti in infrastrutture e aumentare i salari, come sostenuto anche da Marcel Fratzscher, presidente dell’Istituto di ricerca economica di Berlino. Ormai la politica mercantilistica dell’export non funziona più».

Non attuarle vuol dire recessione, che per la Germania rischia di diventare una vera e propria certezza nel terzo trimestre del 2019. Tanto i surplus commerciali quanto la politica di austerity si sono alla fine ritorte contro i tedeschi. «È ora che l’Europa comprenda che è necessario cambiare paradigma e tornare a fare vera politica economica. La politica monetaria della BCE non basta più». Due le mosse che la nuova Commissione Europea dovrebbe attuare per ritrovare un equilibrio nella domanda interna. «La prima è eliminare il fiscal compact, che non aiuta per niente a rilanciare l’economia europea. La seconda è ridare centralità agli Stati in materia economica. Bruxelles non può decidere tutto da sola».