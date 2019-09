Migranti, Stefano Allievi: “Passare dai porti chiusi all'accogliamoli tutti sarebbe un favore a Salvini”

Nuovo governo, nuova linea sull’immigrazione. Per il momento, questo sembrerebbe emergere da tutti gli elementi usciti dal nuovo esecutivo italiano. Un cambio di passo notevole, che nel giro di poche settimane ha portato dalla retorica dei “porti chiusi” dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini ai rispolverati principi di solidarietà, che il premier “bis” Giuseppe Conte non ha esitato a sottolineare a più riprese nei suoi recenti discorsi. Anche dall’Europa – malgrado la neo commissaria Von Der Leyen giusto ieri abbia rivolto una risposta “tiepida” al presidente del Consiglio sul cambio delle regole di Dublino – l’apertura al dialogo e ad un meccanismo di redistribuzione dei migranti ha posto le premesse per l’avvio di una strategia concertata a livello comunitario. Per Stefano Allievi, sociologo esperto di Islam e migrazioni, «questo cambio di rotta è positivo, perché interrompe l’azione di chi usava i problemi dell’immigrazione come capro espiatorio per acquisire consenso». Ma per cambiare davvero la narrazione, avverte, «non si può semplicemente passare dai porti chiusi all’accogliamoli tutti, perché così si fa un favore a Salvini». Più che inscenare il teatrino per stabilire chi si prende quelli che vengono salvati dalle Ong, insomma, «occorre governare il fenomeno presidiando i confini, ma al contempo favorendo l’immigrazione regolare. Perché quella a noi serve».

Professor Allievi, che cosa è cambiato con il nuovo governo in tema di immigrazione?

La prima cosa che è cambiata è la collocazione non tanto politica, ma dell’orientamento generale sui problemi dell’immigrazione. Prima avevamo un ministro dell’Interno il cui obiettivo era creare conflitti per acquistare consenso, e non per nulla la Lega è passata dal 17% al 38%. Ora invece abbiamo un ministro tecnico, che è abituato a risolvere i problemi invece di crearne. Siamo passati da un approccio ideologico ad uno pragmatico. Sulle grandi linee non sappiamo ancora niente, possiamo immaginarle ma le vedremo agli atti. Il cambio di personalità e di obiettivi è un notevole cambiamento, più consono allo stile del ministero in quanto tale, perché Luciana Lamorgese è stata un autorevole prefetto. Non ci si deve aspettare grandi proclami, ma un approccio serio e concreto.

Il tema è emerso subito: diverse navi Ong hanno recuperato i migranti dai barconi proprio in questi giorni.

Io non ho titolo per dare consigli, ma cercherei di non pensare che le Ong siano il centro del mondo, per diversi motivi: il primo è che gli sbarchi in sé sono una minoranza rispetto al complesso del fenomeno dell’immigrazione. In più quelli salvati dalle Ong sono una minoranza rispetto al totale degli sbarchi. E infine perché i problemi dell’immigrazione non si risolvono in mare. Quest’enfasi eroicizzante fa male anche alle Ong, perché non dovrebbero avere nessuno da raccogliere in mare. Lo dico perché chi ha contribuito a fossilizzare il dibattito per un anno e mezzo sullo scontro Salvini-Ong ha fatto un favore a Salvini. Poi il problema di decidere singolarmente dove indirizzare le Ong resta, perché le persone giustamente vanno salvate. Ma dal nuovo governo mi aspetterei non tanto dichiarazioni sul salvare o non salvare le persone, ma di porre le linee guida per una normalizzazione delle politiche sull’immigrazione, compresa la normalizzazione del dibattito. Da un lato facendo accordi con l’Europa e ripensando Dublino. E poi da lì a cascata, lavorando con i Paesi africani. Una delle cose che mi sconvolge in ciò che è avvenuto nell’ultimo anno è che Conte, Macron e Merkel dovessero dividersi quanti prenderne a testa volta per volta. Ma il problema non è chi si prende i 14, 22 o 105 migranti su questa o quella nave, anche perché quelli che si facevano belli ad accogliere poi ce ne rimandavano due o tremila con i charter due giorni dopo. Quello che serve è creare sistemi di redistribuzione automatici. Poi certo, se dal governo italiano il primo segnale fosse sull’apertura dei porti sarebbe uno straordinario regalo.