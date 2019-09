Manovra verde, ecco i rischi dell’ambientalismo “calato dall’alto”. Che inguaia i più poveri

C’è un grande rischio all’orizzonte di quel “decreto verde” che comincia a circolare nel cantiere della manovra economica: ripetere l’errore di Emmanuel Macron. Quello di un ambientalismo calato dall’alto, che potrebbe finire per replicare ancora una volta la contrapposizione tra élite e popolo. Alzando la palla ai sovranisti di casa nostra.

Lo sa bene Macron: l’aumento della tassa sui carburanti, d’altronde, è stato il pretesto da cui è partita la rivolta dei “gilet gialli” francesi che dalle aree suburbane devono per forza spostarsi in auto per andare al lavoro. E il punto della bozza di “decreto verde”, in cui tra i tagli ai Sussidi ambientalmente dannosi (Sad) viene inserito anche quello sul diesel per l’autotrazione, non sarà certo accolto bene dalla categoria dei camionisti. Quelli che da anni percepiscono un rimborso dell’accisa sul carburante, che si traduce in pratica in uno sconto del 17,2% sul pieno di gasolio. Una spesa per lo Stato di 1,2 miliardi. Tagliare lo sconto del 10%, come sembrerebbe dai piani del governo, porterebbe soldi in cassa, con effetti positivi sui cambiamenti climatici. Bene. Resta da vedere come la prenderanno quelli che i Tir li guidano, con turni massacranti giorno e notte. Idem per i tagli previsti agli sconti sui carburanti per i trattori e gli altri macchinari agricoli, che ad oggi beneficiano di uno sconto del 22% per il gasolio e del 49% sulla benzina.

Seguendo la logica dell’“ambiente contro tutti” calato dall’alto di un governo già è nato seguendo le tattiche delle fredde strategie di palazzo, senza scaldare gli animi, il rischio è quello di proteste, scioperi, serrate e blocchi stradali, come quelli che già avevamo visto con i Forconi. Proteste che Salvini e le sue frange simpatizzanti della destra estrema, c’è da scommettere, saprebbero subito come cavalcare.