Recensione in versi del brutto “Le bambinacce” di Raimo e Rossari (e del libro di poesia che dovreste leggere al suo posto)

La carota. I poeti ci sono – spesso hanno cronache verbali adatte alla foresta, a una natività tra oceani. Per questo, bisogna stanarli, tra sussurri di fogli scambiati nelle catacombe. Altre volte, sono lì, tanto presenti – tanto potenti – che solo gli insani non li vedono. LietoColle, ad esempio, stampa la collana ‘Pordenonelegge’ di lungimirante bellezza – non mi è chiara la differenza tra alcuni libri, egualmente gialli, e altri detti ‘Gialla Oro’, spero non s’istituisca una differenza di talento tra i testi, perché non c’è classismo in poesia: o è poesia o non è, e nessuno è più re di altri.

Tra gli ultimi libri pubblicati, Corpo finale di Tiziana Cera Rosco esce dal seminato lirico per diventare libro d’ore, armeria della dottrina, un grado sovrano del compito (Il compito è il titolo di una sua raccolta, edita nel 2008 sotto gli auspici di Milo De Angelis), l’acme della disciplina. “Poi venne fatta una distinzione tra i praticanti/ E fu punito chi pregava in anticipo la neve/ Quell’incontro col cuore triangolare di purezza/ Quella cosa angolo”.

Eletta alla poesia, con rapporti miliari con Rilke e Kafka – non c’è accesso a una didattica dello spaccio culturale, qui, ma adesione e portuale abbraccio, un bocca-a-bocca – Tiziana Cera Rosco è artista compiuta che nel verbo trova la spina dorsale, la scala alla rovina. Si sbaglia, però, a intendere la sua poesia come uno spartito: qui più che il ‘dire’ c’è un mozzare di lingue e di dita (“In qualunque luogo sarà il corpo/ Là si raduneranno le aquile./ Per questo ti dico “Non Tremare”/ “Non Tremare” sarà il tuo tuono”), la benedizione di una crudeltà rasoiata nel limpido, curativa, perciò, dico. C’è una tenerezza che può giungere solo dall’azzeramento, un azzardo di ingenuità millenaria, “il radicale toccare il suolo di una perdita”.

Non si desidera per vaniloquio un deserto, ma soltanto per una parola tesa tra trachea e accerchiamento, responsabilità che aggioga più di un cielo, più di una crociera di stagioni. Si è sempre, aspettando la poesia, in “un imperativo aperto”, nell’incarico che non ha arcata di risposta, nel vasto. Qualcuno si nasconde nel campo di pannocchie, “è un’ora formidabile”, egli crede al fruscio come alle costellazioni, e che sia leggendario il cane che strappa a morsi il vegetale, razziando: non regalare il viso al pianto, restare regali al dolore, ecco cosa dice Tiziana.

Tiziana Cera Rosco, Corpo finale, LietoColle, 2019