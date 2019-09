Bocciati sul clima, al summit di New York Conte interviene dopo Congo e Bolivia

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antònio Guterres apre i lavori dell’assemblea Onu sul clima di New York alle 10 del mattino. Ma per ascoltare l’intervento del premier italiano bisognerà aspettare la sessione delle 17.30, quasi in conclusione. Quello di Giuseppe Conte è il 94esimo intervento previsto, nell’ultimo gruppo di capi di governo, dopo Bolivia e Congo, giusto un attimo prima del bistrattato premier britannico Boris Johnson. E se l’ordine di intervento può rivelarci qualcosa, il posto da ultimi della classe che ci hanno riservato all’Onu per fare il punto sui progressi compiuti dai singoli Stati è indice di quanto l‘Italia e le sue politiche non siano particolarmente tenute in considerazione.

Per fare un paragone con i colleghi europei, la Cancelliera tedesca Angela Merkel sarà il primo leader europeo a parlare, in quinta posizione dopo Guterres. Emmanuel Macron, in undicesima posizione, aprirà il tavolo sulla finanza. Sarà l’occasione, per i capi di Stato e di governo, di presentare le agende politiche sul contrasto al cambiamento climatico, proprio alla vigilia del traguardo intermedio del 2020 previsto dagli accordi di Parigi Cop21.