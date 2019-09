Limitare il cambiamento climatico non basta più: la geoingegneria agisce sulle cause

Aumentare l’efficienza energetica, diminuire l’uso dei combustibili fossili privilegiando quelli a minor impatto ambientale, sviluppare le rinnovabili e le fonti di energia a minor produzione di gas serra, eliminare l’anidride carbonica dagli scarichi, difendere ed espandere le foreste. Tutte queste tecniche per limitare l’aumento della temperatura sulla Terra – di cui abbiamo parlato già diverse volte qui - fanno parte delle strategie di mitigazione degli effetti delle azioni dell’umanità sul clima, o più brevemente, delle strategie di mitigazione del cambiamento climatico. Ma, oltre a queste, esiste un altro gruppo di tecniche che si propongono di attaccare il problema alla radice modificando il clima su grande scala. Queste vengono raccolte sotto il nome di Ingegneria climatica, o geoingegneria. I promotori sono convinti che, mentre le tecniche di mitigazione servono per mettere una toppa provvisoria all’aumento incontrollato della temperatura, le tecniche di geoingegneria permetteranno di risolvere il problema con un approccio radicale e decisivo: un intervento globale sul sistema climatico terrestre. Ma molti non sono d’accordo, vediamo perché. Le strategie di geoingegneria si dividono in due grandi classi: quelle che agiscono direttamente sulla causa del riscaldamento - e si propongono di modificare la radiazione solare - e quelle che agiscono sull’effetto - rimuovendo l’eccesso di anidride carbonica dall’atmosfera ed eliminando, così, il principale fattore che provoca l’effetto serra.

Gestire la radiazione solare significa schermare in qualche modo i raggi solari lungo tutte le frequenze luminose che arrivano sulla superficie della Terra: ultravioletto, visibile e vicino infrarosso. Per far questo, si può agire o sulla superficie, o nella troposfera, o nell’alta atmosfera o, infine, direttamente nello spazio fra il nostro pianeta e il Sole. Qui in basso, sulla superficie della Terra, possiamo prima di tutto cercare di aumentare l’albedo: la percentuale di radiazione solare che viene riflessa invece di essere assorbita sotto forma di calore. Mentre le strade asfaltate riflettono solo dal 3 al 20% dei raggi solari che le colpiscono, assorbendo tutto il resto della luce ricevuta per arroventare le nostre città, una strada (o anche una casa o una installazione industriale) dipinta di bianco riflette più della metà e fino al 90% della radiazione che la colpisce rimanendo relativamente fresca. Ricordate l’esperimento delle strade bianche di Los Angeles? Invece, mattoni, cemento e tegole si collocano a metà di questi due estremi. Ma non c’è bisogno di dipingere tutto di bianco, sono stati sviluppati pigmenti colorati che riflettono la maggior parte della radiazione solare pur permettendoci di vivere in un mondo a colori. Ad esempio, nei Laboratori Berkeley hanno sviluppato vari pigmenti, fra i quali uno rosso rubino, in grado di riflettere efficacemente la luce.

Ma l’idea non è nuovissima: vi siete mai chiesti perché molti reperti archeologici dell’antico Egitto sono dipinti di quel caratteristico colore azzurro? Perché già cinquemila anni fa il popolo guidato dai faraoni aveva scoperto che quel particolare colore (il primo pigmento sintetico al mondo, costituito da tetrasilicato di calcio e di rame) assorbe la luce visibile ma la disperde riemettendola come radiazione infrarossa in modo estremamente efficiente lasciando fresca l’anfora - o la casa - che ricopre. Questo pigmento è così efficiente nel riflettere la luce, che se ne possono evidenziare tracce anche analizzando la luce riflessa da reperti che, dopo millenni, sembrano completamente scoloriti