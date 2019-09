L’analfabetismo democratico di Di Maio

Di Maio sa benissimo, o forse non lo sa ma semplicemente era assente alle lezioni di logica, che non può chiedere alcun risarcimento ai parlamentari, nonostante il contratto, tanto che alle Nazioni Unite ha aggiunto che per mettere fine «al mercato delle vacche» di chi lascia il gruppo parlamentare per entrare in un altro sarebbe arrivato «il momento di introdurre il vincolo di mandato». Cioè ha ammesso che, non essendoci il vincolo di mandato, il contratto e la richiesta di risarcimento sono soltanto fuffa.

L’articolo 67 dice che «ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato», non fa cenno né a Casaleggio né a Rousseau, e quindi libera i rappresentati del popolo dall’obbligo di rispondere al mandante politico, come capitava ai tempi di Mussolini. Tradotto: i parlamentari di un paese democratico non rispondono al mandante Di Maio, ma alla propria coscienza (ad avercela).

Anche altri leader, come Silvio Berlusconi, in un’epoca più analogica avevano flirtato con l’idea di eleggere parlamentari di partito, anziché della Repubblica, ma il caso Di Maio è più rilevante e pericoloso perché è il capo politico di un partito di proprietà di un’azienda privata nata con l’obiettivo di aprire i parlamenti come scatolette di tonno e il progetto di superare la democrazia rappresentativa, cioè la democrazia. Il progetto è eversivo.