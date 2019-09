Settembre, un mese di canzoni che hanno provato a ucciderci

Non abbiate paura, italiani, questo settembre di lacrime, sangue, unioni imprevedibili, ascese velocissime e canzoni che hanno provato ad ucciderci è finito. Meno male. Lo abbiamo aspettato come s’aspetta ogni settembre, convinti che sarebbe tornato l’amore, che avremmo avuto più energie, che l’abbronzatura avrebbe retto, che saremmo andati ancora al mare, che i tramonti non si sarebbero ritirati prima dell’ora di cena, che avremmo ricevuto delle scuse, che ci avrebbero richiamati quelli che da maggio in poi ci avevano liquidati e rimandati alla riapertura delle scuole. E poi è arrivato, con il suo amaranto, le sue speranze senza fregola, la mitezza, il freschetto, il rosato, e prima ancora che potesse disilluderci e ferirci e rivelarsi per l’ennesima volta il capodanno delle aspettative tradite, che è parecchio più doloroso di quello delle buone intenzioni (Bridget Jones ci ha insegnato che la vera emancipazione sta nel mandare all’aria i piani di gennaio), il cantautorato italiano ci ha messi davanti all’incontrovertibilità del vivere nel rimpianto, perché tanto non torna mai nessuno, non richiamano né gli ex né quelli che a maggio avrebbero moltissimo voluto farci un contratto ma siccome era quasi giugno hanno detto che sarebbe stato meglio riparlarne a settembre, l’abbronzatura va via a macchie e per settimane sembriamo malati di vitiligine, e allora tanto vale indurirsi, diventare inflessibili, dire basta, fine, via tutti, pure quelli che ti dicono che sei bella.

Emma Marrone ha aperto il Sanremo del nostro scontento, questo settembre 2019, con una canzone sull’auto amore (non auto sesso, state buoni) che è anche un incitamento all’odio per chi s’azzarda a dirti che sei carina e a chi si permette di provare a rimanerti accanto – "Se vuoi restare va bene basta che poi tu sparisca". E noi zitte e mute, quel giorno c’era anche la finale di Miss Italia, e l’abbiamo guardata vergognandoci più del solito e pensando a quanto sarà faticoso dover rinunciare pure all’uomo che ci dice che siamo belle – certo, mai quanto è stato faticoso rinunciare a quello che ci pagava la cena. Addio, gentilezza. Che cosa ipocrita, no?

Dopodiché è arrivato Brunori Sas con “Al di là dell’amore”, uno dei suoi pezzi più belli e più intensi, persino più schietto e più chirurgico di quella radiografia della guittezza millennial che era “La Verità”. Inizia così: "Questi parlano come mangiano e infatti mangiano molto male, sono convinti che basti un tutorial per costruire un’astronave”, che sempre una radiografia è, ma più che del millennial di tutti quanti, e addio alle residuali speranze sul genere umano che comunque a settembre ci ostiniamo sempre mantenere. Però Brunori canta pure che ce la possiamo fare, dai, se ci mettiamo a camminare, smettiamo di gridare, raccontiamo il mondo con parole nuove, e difendiamo chi amiamo al di là dell’amore. Al di là dell’amore, chissà cosa ci sarà, se il poliamore o l’amicizia, se quattro matrimoni in uno e mai nessun funerale o l’eremitaggio a vita o l’accoppiamento con gli animali marini. Al di là dell’amore, ma come, accidenti, noi eravamo qui a sperare che si potesse rimanere al di qua, e invece niente, addio pure a questo, impariamo ad andare incontro all’altro e salvarlo e medicarlo e sopportarlo animati da un sentimento diverso, magari migliore, magari ancora da inventare – e però che fatica.