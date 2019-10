Sì al taglio dei parlamentari, no allo ius culturae: il Pd ha assunto in blocco il verbo populista

Si potrebbero fare facili ironie sul “sentiment” interpretato da Morani, ma è chiaro che il problema è più profondo e radicale. Persino Matteo Renzi, in un’intervista al Foglio, e proprio parlando di giustizia, dice che i cinquestelle «sono maturati».

L’esempio più eclatante è però quello dell’Umbria, dove i candidati del Pd hanno dovuto sottoscrivere un accordo secondo cui in caso di passaggio ad altro gruppo si impegnano a pagare una penale di trentamila euro. Notizia che arriva a pochi giorni dall’ultima polemica sulle parole di Luigi Di Maio a proposito di vincolo di mandato. Proposta giustamente bocciata come incostituzionale e antidemocratica da tutto il Pd.

Le distinzioni causidiche avanzate dal commissario umbro Walter Verini al Fatto, se possibile, rendono il quadro ancora più fosco. Dice Verini: «La proposta dei cinquestelle viola la Costituzione. Il nostro è un documento interno al partito firmato liberamente dai candidati». Domanda: ma se uno non firmava, non si poteva candidare. Risposta: «Sì, è la condizione di una comunità...».



La prima condizione per stare in una comunità, però, dovrebbe essere il rispetto dei principi di quella comunità. E chi stabilisce se a violarli è il singolo che decide di lasciare il partito, o invece il gruppo dirigente con le sue scelte? Se domani Verini o chiunque altro dovesse decidere di allearsi con Casapound, la penale non dovrebbe pagarla lui, piuttosto che gli eventuali dissidenti?

Il problema di fondo che emerge da tutte queste discussioni, dal taglio dei parlamentari al vincolo di mandato, è che il Pd sembra avere assunto in blocco il punto di vista populista, secondo cui destra e sinistra non esistono, la politica è una professione inutile, fondata esclusivamente sul desiderio di arricchimento personale di chi la esercita, e dunque ogni altra preoccupazione circa pesi e contrappesi, equilibri del sistema e diritti in gioco è solo una scusa per chi vuole mantenere i privilegi della «casta», difendere il «trasformismo» e impedire il rinnovamento. Il problema è che la democrazia non muore quando gli eletti smettono di obbedire ai capipartito, ma quando, per compiacere i capi, smettono di obbedire alla propria coscienza.