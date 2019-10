Greenwashing, il governo annuncia svolte ambientaliste ma l’Italia è verde solo a parole

Greta e coetanei hanno fatto la loro parte, contribuendo alla sensibilizzazione sui temi ambientali, anche delle politica e delle istituzioni nostrane. Ma come viene fuori dall’ultimo rapporto dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis), su alcuni punti l’Italia è ancora molto lontana dagli obiettivi fissati dall’Onu e dell’Agenda 2030. Anzi, nell’ultimo anno le cose sono peggiorate proprio nei capitoli della tutela dell’ambiente e degli oceani. E anche se nei programmi e nei proclami politici si parla tanto di “decreti verdi” e Green New Deal, il rischio è che poi si riduca tutto in un “green washing” sulla carta. Mentre le decisioni prese, poi, sembrano tutt’altro che verdi.

In occasione della presentazione del rapporto di Asvis, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha detto che il compito della prossima manovra non sarà solo la sterilizzazione della «montagna dei 23 miliardi delle clausole di salvaguardia dell’Iva», ma soprattutto quello di «non smarrire il tratto di una svolta più profonda nella direzione della sostenibilità». E a questo proposito il titolare del Mef ha annunciato che il governo italiano emetterà dei «green bond, specificamente indirizzati a interventi in direzione della sostenibilità».

Qualche minuto prima, però, lo stesso Gualtieri si era detto «insoddisfatto» dei risultati emersi dall’ultimo consiglio dei ministri dello Sviluppo economico dell’Ue. Dove anche l’Italia ha votato a favore dello slittamento di due anni (entro il 2021) dell’adozione della tassonomia per la classificazione degli investimenti sostenibili, decidendo di non escludere dalla finanza sostenibile i progetti legati all’energia nucleare. Nonostante l’opposizione di Germania e Austria, e del Parlamento europeo. Una contraddizione per un Paese che ha appena annunciato il suo Green New Deal.