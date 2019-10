Per Bonino il taglio dei parlamentari sarà un’amputazione della democrazia

Il disegno di legge costituzionale sul taglio dei parlamentari è sbarcato nell'aula della Camera, in tutta la sua complessità. Solerti e fedeli a una delle promosse bandiera del partito, i 5stelle hanno sferrato l'ennesimo colpo al corpo istituzionale del Paese. Criticità e dubbi non hanno trovato risposta contro quello che è il bene comune e primario, ovvero la tenuta del governo.

Criticità e dubbi, però, che hanno contagiato una ricca fronda parlamentare di politici, tra cui Emma Bonino. +Europa infatti si è schierata fin da subito sul fronte del no, considerando la misura dei pentastellati una vera «ghigliottina dell'antipolitica». Il motivo principale? «La paura dei danni irreparabili per la democrazia italiana che deriveranno sul piano istituzionale», come spiega la fondatrice di +Europa.

Bonino, perché giudica il taglio dei parlamentari una "mutilazione” della Costituzione?

Le premetto che io non sono affatto contraria a una riduzione del numero dei parlamentari, che è già stata approvata due volte dal Parlamento (nel 2005 e nel 2016) nell’ambito di riforme costituzionali più articolate, che non sono entrate in vigore perché in entrambi i casi prevalse il No nel referendum confermativo.

Sono invece contraria a questo “taglio”, perché la riduzione del numero di deputati e senatori dovrebbe, come minimo, tenere conto dei criteri di rappresentatività politica e territoriale e dei principi funzionali dell’attività delle camere. Inoltre, dovrebbe seguire e non precedere la riforma del bicameralismo paritario, che è uno dei problemi irrisolti del nostro sistema istituzionale. Invece, qui si parte del taglio degli eletti, senza badare alle conseguenze che un simile taglio comporterebbe. Ad esempio, il Senato, in base all’attuale legge elettorale e agli attuali regolamenti, potrebbe facilmente diventare una camera “monocolore” e avere troppi pochi eletti per far funzionare l’attività delle commissioni.

C'è il rischio di innescare un cortocircuito con una legge elettorale ancora da stabilire e la proposta dei 5 stelle?

Tra gli effetti negativi di questa cosiddetta "riforma" c’è anche l’idea che una riduzione del numero dei Parlamentari, per evitare conseguenze negative per la rappresentatività delle camere, debba portare necessariamente a un sistema elettorale proporzionale, ovviamente ritagliato sulle esigenze delle attuali forze di maggioranza. Io voglio difendere il principio della rappresentatività delle camere, ma non rinunciare a sostenere una legge elettorale maggioritaria.