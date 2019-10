Attenzione, tagliare solo i parlamentari rischia di far diventare l’Italia un paese illiberale

L’ora del taglio per 230 deputati e 115 senatori è giunta. Il disegno di legge di riforma costituzionale è arrivato alla sua quarta votazione a Montecitorio, l’ultima prima dell’approvazione. Tuttavia, sono ancora molte le polemiche all’interno della maggioranza. Secondo i partiti della maggioranza, Camere più snelle dovranno accompagnarsi a una serie di cambiamenti istituzionali inevitabili, primo fra tutti la legge elettorale. Modifiche essenziali, su cui il premier Giuseppe Conte ha fondato l’azione del suo nuovo esecutivo. Su queste si giocherà il destino del governo giallorosso.

«Il voto in Aula sarà decisivo per la nostra democrazia, è bene che le forze politiche non lo sottovalutino», dichiara il costituzionalista Francesco Clementi, docente di diritto pubblico comparato dell’Università di Perugia. La sua opinione è chiara: «Sarà pure giusto, ma la riduzione dei parlamentari, così come è strutturata, è sbagliata nelle forme e nei modi. Servirà un accordo politico tra i partiti della maggioranza per risolvere i problemi che verrebbe a creare». Questioni soprattutto «di tipo costituzionale, ma non solo. Infatti, il taglio del numero di parlamentari impone l’abbassamento dei quorum per le elezioni delle cariche, come il presidente della Repubblica e una necessaria riforma degli articoli 56 e 57 della Costituzione, che riportano il numero di deputati e senatori». La Carta non sarebbe l’unica a essere stravolta. «Sarebbe inevitabile affrontare anche problemi più strettamente politici. Si porrebbe come essenziale soprattutto una nuova legge elettorale che garantisca rappresentanza e governabilità». Due le possibili ipotesi. «Un sistema proporzionale con soglie di sbarramento alte, intorno al 5%, darebbe la possibilità di non frammentare il parlamento e di rappresentare equamente il voto popolare». L’alternativa? «Un voto maggioritario a doppio turno con ballottaggio a livello nazionale lascerebbe agli elettori un primo voto d’opinione, dove i cittadini votano il partito che più li rappresenta, e un secondo di razionalità, che formi una chiara maggioranza che possa governare». Anche i regolamenti parlamentari necessiterebbero di una modifica. «Un numero minore di parlamentari porterebbe ad aggiornare al ribasso sia il numero di componenti che il numero totale di commissioni. E poi ridurre le commissioni vuol dire ridurre necessariamente anche i ministeri, a cui sono legati».