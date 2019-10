I migliori anni della nostra vita passati a tagliare deputati e a vivere infelici

L'inferno sono gli altri, e su questo non ci piove. Eliminare gli altri sarebbe un modo di eliminare l'inferno, ma è una misura un po' troppo drastica e quindi scegliamo la terza via: riduzione. Di amici, figli, genitori, parlamentari. È tutto un tagliare, prima le spese, poi le spose, poi i vizi, poi i vitalizi. E quanto sia avvilente, e spaventoso (oltre che inutile, ma l'inutilità è il male minore) lo si vede dal terribile lessico che stiamo usando per raccontare questa nuova rivoluzione all'italiana, il taglio dei parlamentari che riforma la Costituzione più bella del mondo, per volere soprattutto di un ex Movimento che l'ha ritenuta, come ha ritenuto tutto, intoccabile a giorni alterni.

“Taglio dei parlamentari”, ma che crudeltà, ma perché, ma che espressione orribile, persino peggiore di “riforma lacrime e sangue”.

A qualcuna di noi è successo di svegliarsi molto agitate, forse avevamo sognato il taglio dei parlamentari: ghigliottine dappertutto, ex fidanzati mozzati, case vicoli e palazzi dimezzati, tutti gli altri morti o spariti, come in “Mamma ho perso l'aereo”. E come se non bastasse abbiamo aperto il giornale e ci siamo trovate d'accordo con Casini, che è un bell'uomo, però santo cielo, siamo troppo giovani per concordare con Casini, e per giunta parola per parola. E invece. Lui ha detto a La Repubblica una cosa che abbiamo ritagliato e appeso in cucina, sul frigorifero, che è l'oggetto che osserviamo di più in assoluto, lacrimando, visto che viviamo in perenne taglio alimentare (qualcuno lo chiama stare a dieta): «Di storico vedo poco. Comunque, vivo questo passaggio con la consapevolezza che è un tributo ai tempio che viviamo. Siamo davanti a un impasto di demagogia privo di buon senso, per giunta presentato come un contributo determinante per i risparmi della comunità nazionale. E invece si dovrebbe ricordare che la democrazia ha dei costi in tutto il mondo: ritenere che questi costi siano un impiccio ci fa prendere una strada piena di incognite».