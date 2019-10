Il Kentucky deciderà il destino dell’America di Donald Trump. E quindi il nostro

Può uno stato così piccolo diventare nodale per i destini dell'America, tanto da decidere anche i destini del presidente? Prendiamo il Kentucky. Entrato nell'Unione nel 1792, l'economia dello stato allora si caratterizzò per le coltivazioni di tabacco e canapa, oltreché per il foraggio. Coltivate grazie all'ingente manodopera degli schiavi. I quali a loro volta divennero una risorsa economica importante per la vendita negli stati del Profondo Sud, per lavorare nelle piantagioni di cotone. Ciònonostante, quando venne il momento della guerra civile e dello scontro tra gli stati liberi e quelli schiavisti, il Kentucky era la via di mezzo perfetta. Sia il presidente dell'Unione Abraham Lincoln che quello confederato Jefferson Davis erano nati lì. Il senatore John Crittenden propose una serie di compromessi costituzionali per evitare il conflitto, ma anche nella sua famiglia si riproduceva la divisione nazionale: il figlio minore Thomas divenne un generale nordista mentre George, il maggiore, si schierò con gli schiavisti.

Con molti mal di pancia, il Kentucky scelse di schierarsi con l'Unione, con un piccolo governo filoconfederato schierato nella città di Russellville e sostenuto dall'ex vicepresidente John Breckinridge. Negli anni successivi il Kentucky rimase uno stato prevalentemente agricolo. E lo è ancora, con la soia a giocare una parte importante (qui si trovano alcuni numeri sul volume di questa coltivazione), che però sta venendo gradualmente soppiantata dalla canapa industriale (e McConnell sta spingendo sulla sua piena legalizzazione per favorirne gli agricoltori). Ma veniamo all'oggi: di questi temi agricoli, nella campagna elettorale per l'elezione del governatore e di altre cariche locali, quasi non c'è traccia. Vediamo quali sono gli attori della vicenda che vede coinvolto il governatore Matt Bevin, il leader di maggioranza al Senato Mitch McConnell e la moglie Elaine Chao, segretario ai trasporti. E, stavolta c'entra un po' meno, anche il presidente Donald Trump.