Gli altri si dividono, intanto in Africa nasce l’area di libero scambio più grande al mondo

Il continente africano si conferma, così, un’area del mondo dall’enorme potenziale economico e strutturale. Già oggi, l’Africa è il continente più giovane del mondo in termini anagrafici e il secondo più popoloso. In più, è ricco di materie prime, a partire da materiali come il rame, il coltan, l’oro, il cobalto, il manganese e il platino, che sono di importanza cruciale per la knowledge economy globale. Ed è anche già sede di colossi industriali e minerari come Sonatrach (idrocarburi, Algeria), Steinhoff (mobili, Sudafrica), Sonangol (idrocarburi, Angola), Eskom (elettricità, Sudafrica), Sasol (chimica, Sudafrica), Dangote Group (cemento, Nigeria), oltre che di startup innovative, in particolare a Nairobi, Città del Capo, Johannesburg e Lagos.

Secondo qualcuno, infatti, l’Africa potrebbe diventare la nuova Cina e, stando a quanto dichiarato da Basil El-Baz, presidente del gruppo petrolchimico egiziano Carbon Holdings, entro cinquant’anni l’etichetta “Made in Africa” potrebbe essere conosciuta quanto quella “Made in China”.

Com’è noto, però, il potenziale africano non ha ancora avuto modo di esprimersi a pieno sulla scena mondiale (si veda alle voci colonialismo e neocolonialismo). Solo i cinesi sembrano aver capito in questi anni l’importanza del continente per l’economia globale. E se è vero che, finora, ne hanno approfittato per fare i propri interessi prima di quelli degli africani, è altrettanto vero che gli investimenti infrastrutturali hanno iniziato a spingere nella direzione della crescita diversi paesi, come l’Etiopia. La cooperazione internazionale, poi, ha portato a investimenti anche da parte di Francia, Olanda, Regno Unito e Italia, i quali, oltre ai fondi, hanno trasmesso anche conoscenza e know-how. Ad oggi, imprese italiane come Calzedonia e Marzotto hanno scelto di aprire stabilimenti in Paesi in fase di crescente industrializzazione come il Marocco e l’Etiopia, importanti porti come Tangeri e Gibuti e metropoli come Nairobi e Addis Abeba, oggi in pieno boom economico.

Interessante, in termini di innovatività, il caso M-Pesa, lanciato grazie alla collaborazione con Vodafone, che consente i pagamenti via smartphone in un continente dove gli sportelli bancari sono scarsi e spesso troppo lontani da raggiungere. Un modello di successo, che sta aiutando le aziende a operare e ad aprire succursali in altri Paesi africani. In effetti il commercio digitale, che al momento in Africa sta crescendo a tassi annuali del 40%, rappresenta un’opportunità di grande valore. I benefici del digitale sarebbero molteplici: in particolare, secondo Vera Songwe, Segretaria esecutiva della Commissione economica dell’Onu per l’Africa, «le applicazioni digitali contribuirebbero a riempire i divari creditizi, a stimolare le donne a diventare imprenditrici e a fornire importanti dati di mercato, così come analisi ambientali, in tempo reale».