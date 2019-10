Tante parole, zero fatti, il bilancio di Di Maio sulla Turchia

Ieri il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha chiesto agli alleati europei di coordinarsi per sospendere le vendite di armamenti alla Turchia di Erdogan, come sanzione per l’offensiva di Ankara contro i curdi nel nord della Siria. Una posizione che il ministro ripete da giorni, allineato con il presidente del Consiglio Conte e il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. Uno strano atteggiamento da parte dei tre, che seppure al governo in questa prima settimana di conflitto si sono comportati come fossero all’opposizione, e come se la decisione spettasse a qualcun altro.

Va detto che alla Farnesina sanno bene che l’Italia, in questo contesto, conta poco: «Il ministro Di Maio condannerà l’attacco e convocherà l’ambasciatore turco per chiedere spiegazioni. Ma difficilmente vedremo in breve tempo una posizione comune su decisioni concrete con gli altri Paesi europei, per queste cose ci vogliono dei negoziati spesso molto lenti. D’altronde, nel momento in cui gli americani decidono di ritirarsi c’è ben poco che l’Italia può fare», ci spiegava un diplomatico durante le prime ore dell’attacco turco. «Il governo italiano è già al lavoro affinché l’opzione della moratoria nella vendita di armi alla Turchia sia deliberata in sede europea quanto prima possibile» e che tutti gli obiettivi «devono essere raggiunti attraverso il coordinamento europeo», aveva chiarito Palazzo Chigi domenica in una nota.