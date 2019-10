No, non è un’anti-Leopolda, ma a Bologna Cuperlo e Zingaretti provano a ripensare il Pd

Certo, entrambi i partiti cercano. Dopo l’obamismo, le stelle sono state a guardare. La notte delle ideologie mette paura a tutti, persino il sovranismo perde qualche colpo, e le varie forme della sinistra twittano e non pensano.

Appunto, Bologna vuole guardare oltre la siepe del day by day, essere il grido d'allarme di un Pd che dalla sua nascita di 12 anni fa con la bussola ideologica ha giocato spesso e volentieri a vuoto. Il bandolo gli è sfuggito di mano mentre tutto intorno cambiava volto, se è vero - come dice Gianni Cuperlo, animatore dalla manifestazione - «che oggi si producono milioni di canzoni e 16 milioni di twitter» in un mondo che assomiglia in modo impressionante a una Babele post-moderna e la comunicazione corre troppo veloce per le gambe novecentesche dei dem.

Ma non è solo un grido d'allarme: è una richiesta d'aiuto. Nel senso che è la constatazione che il Pd da solo non ce la fa, non ha le lenti giuste per leggere la complessità. Qui ci sono due punti deboli, i giovani e gli intellettuali. Non è un caso se si ha intenzione di far vivere il forum bolognese nelle università, chiedendo agli studenti di iscriversi ai seminari che si terranno sabato 16 - così da costruire un data base permanente - e di coinvolgere una categoria divenuta sfuggente ma spaventosamente ricca come quella degli intellettuali, dei tecnici, degli specialisti. Di chi sa le cose, gente che la Politica ignora bellamente.