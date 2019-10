Altro che humour: la Brexit e Johnson rischiano di trasformare il Regno Unito in uno Stato fallito

Vernon Bogdanor del King’s College di Londra ha scritto che «la Brexit sta spingendo la costituzione ai suoi limiti, per questo ne serve una nuova scritta, altrimenti si rischia la distruzione». Per esempio, l’ultima volta che un premier o un sovrano d’oltremanica si è opposto duramente al Parlamento, sospendendolo in maniera così brutale, fu Carlo I, che per questo fece esplodere la guerra civile inglese nel 1642, per poi essere decapitato dai suoi oppositori nel 1649.

Andrew Rawnsley, storico commentatore dell’Observer, aveva scritto che una cosa simile avrebbe fatto precipitare il Paese nella «più oscura crisi della nostra storia recente».

L’ex premier John Major, uno che tra l’altro ce l’ha con Johnson da quando quest’ultimo era corrispondente da Bruxelles negli anni Novanta e gli aizzava contro gli euroscettici del partito conservatore, ha portato Boris davanti alla Corte Suprema per la sospensione del Parlamento, vincendo la causa insieme all’attivista Gina Miller il 24 settembre. Anche questo è qualcosa che un ex premier non aveva mai fatto prima.

Johnson, attraverso i suoi collaboratori più loquaci con i giornalisti, ha persino minacciato di non lasciare Downing Street anche se venisse sfiduciato dal Parlamento, cosa che nel Regno Unito dopo il 1945 è capitata una sola volta, il 28 marzo 1979, a Jim Callaghan e alla sua malaticcia maggioranza laburista affondata per un voto da una mozione di Margaret Thatcher. O perlomeno, Johnson non uscirebbe subito di scena, sgranocchiando così qualche giorno in più al calendario parlamentare britannico e rimuovendo ogni ostacolo alla Brexit dura teoricamente fissata al 1° novembre.

Qui risiede l’incredibile paradosso. Curiosamente, anche dopo un voto di sfiducia, non c’è scritto esplicitamente da alcuna parte nella «matassa costituzionale» britannica che il premier debba dimettersi. Sinora, il capo del governo sfiduciato lo ha sempre fatto. Ma se Johnson decidesse di non farlo dopo aver indetto le elezioni? In teoria, nessuna legge glielo imporrebbe. L’unica che potrebbe costringerlo ad andarsene sarebbe la regina. Ma, paradosso del paradosso, secondo un’altra storica convenzione non scritta, il sovrano non è mai intervenuto in questo modo nella scelta del capo del governo, così come per convenzione non respinge mai le leggi del Parlamento, anche se in teoria in qualche codicillo questo potere le viene attribuito. Un effetto domino che, convenzione dopo convenzione, potrebbe erodere i pilastri della democrazia britannica come l’abbiamo conosciuta sinora e farla assomigliare sempre di più a un parlamento di scimpanzé, come nella celebre opera del misterioso e visionario artista di strada inglese Banksy.