La verità, vi prego, sulla statua di Bud Spencer a Livorno

Ora, come è noto, la pubblica amministrazione procede solo per atti formali e non per fatti concludenti: sulla statua di Bud non esiste alcun atto deliberativo. La statua è stata dunque tolta dalla sua collocazione perché necessitava di qualche piccolo intervento di restauro e perché quella collocazione non aveva seguito alcun iter autorizzativo.



Questa la storia. Poi, come sempre, ci sono i social. Ecco dunque che, dai social, si leva indignata la voce del consigliere campano Francesco Emilio Borrelli in difesa della statua di Bud, contro la quale (ma dovrebbe essere sufficientemente chiaro a questo punto) l'Amministrazione Comunale di Livorno non ha alcunché, purché venga infine posta su un piedistallo giuridico-amministrativo appena un po' più solido dell'estro momentaneo di un Sindaco uscente.

«In questa spirale - scrive amareggiato il consigliere Borrelli - l’unica certezza è che la statua è scomparsa dal lungomare, un vero e proprio schiaffo alla memoria di un attore che ha scritto pagine indelebili di storia del cinema italiano». Essendo cresciuto, come tanti della mia età, nel mito di quella forza straordinaria, mi sento dunque di rincuorare il consigliere Borrelli sul fatto che non saremmo mai così temerari da dare un schiaffo né a Bud né alla sua memoria. Una volta chiarita la questione non secondaria della proprietà della statua, posso allora rassicurare tutti i fan di Bud, così come già abbiamo fatto in privato con gli eredi e con l'artista, che troveremo all'opera una collocazione consona al manufatto e alla storia del grande attore che rappresenta.

Seppure animata dal più sano orgoglio campanilista, dunque, riteniamo un po' affrettata l'offerta del consigliere Borrelli di traslarla a Napoli, a meno che, certo, egli non riesca a impegnare formalmente l'Amministrazione della sua città (ripeto, ok il post su Facebook, ma serve soprattutto un atto di Giunta) a posizionarla in un luogo che sia oggettivamente più prestigioso di quello che potremmo proporre noi. Magari davanti al Maschio Angioino, o a Santa Chiara, o al Palazzo Reale. Davanti a uno di questi bellissimi scorci che ci fanno tanto amare la bellezza di Napoli, potremmo anche cedere. Niente di meno però, o dovremmo supporre nel consigliere Borrelli l'intenzione di dare uno schiaffo all'orgoglio che ci deriva, come livornesi, dal nostro bel lungomare.