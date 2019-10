L’evoluzione di Barbara Lezzi, da ministro gaffeur dei Cinque stelle a pasionaria anti Di Maio

Gaffe a parte, alla fine l’acciaieria di Taranto è ancora lì, ma senza un progetto industriale serio di rilancio; e il Tap, che secondo Alessandro Di Battista poteva essere bloccato in 15 giorni, si farà. Due sconfitte che l’ex ministra ha incassato, senza il sostegno del suo Movimento, dando la colpa alla Lega ex alleata di governo. Ora, però, le carte in tavola sono cambiate. Lezzi è tornata ai suoi temi più cari, quelli della Puglia che l’ha eletta, criticando i ministri al governo e soprattutto il ministro del Sud Giuseppe Provenzano, come se fosse all’opposizione. E forte del suo ottimo rapporto con Beppe Grillo, che definisce «come un padre», si è messa alla testa di chi vuole cambiare il movimento, cosa che Di Maio dice di voler fare da un po’ in realtà senza mai neanche provarci.

La battaglia con Di Maio ora si sposta sulla prossima tornata elettorale in Calabria. Lo scontro è già andato in scena qualche settimana fa, quando la deputata 5S Dalila Nesci si è candidata a governatrice della regione, rigettando ogni ipotesi di alleanza con il Pd. Candidatura bocciata subito da Di Maio, che ha giustificato il suo no con l’impossibilità da Statuto di rinunciare a un mandato popolare in corso per candidarsi per un’altra carica. Una regola che, però, il Movimento ha già derogato per il fedelissimo Giancarlo Cancelleri, strappato dal consiglio regionale siciliano per essere nominato sottosegretario alle Infrastrutture. E se Dalila Nesci ha interpellato perfino Beppe Grillo, Barbara Lezzi è intervenuta un post al veleno su Facebook: «Avendo derogato per Cancelleri, non esiste più nessuna regola che impedisca a Dalila di candidarsi. A meno che non si voglia rinunciare ad abbassare la bandiera del M5s per sempre».

Botte e risposte che ormai hanno tagliato completamente fuori Lezzi dal circolo dei Cinque Stelle al potere. Tanto che la stessa ministra ammette: «Io non ho ancora visto la legge di bilancio». D’altronde anche da ministra non sembrava poi così tanto al corrente di quello che il suo stesso governo decideva. Fu Bruno Vespa, a Porta a Porta, a darle notizia che nel “decreto Genova” era prevista una sanatoria per le case abusive crollate nel terremoto di Ischia. «Guardi, se c’è questa norma io onestamente non lo so», aveva risposto.