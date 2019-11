Joker, quella maschera vuota diventata il nuovo Dio della ribellione

I media hanno subito definito il film pericoloso perché induce lo spettatore a scambiare la vendetta per giustizia, a parteggiare per il male, per il “cattivo” schierandosi con la sua violenza in un processo di identificazione che generalmente accade con il “buono”. Il film è bellissimo, formalmente bellissimo e con una prova attoriale superlativa. Ma più che pericolo, sarebbe da definire come irresponsabile.

Non tanto, o almeno non solo per quello spirito di banale emulazione che ha già contagiato molti individui affetti da selfite acuta. Quelle persone che trovano nei social network il loro specchio, per i quali la scala nel Bronx teatro di una scena iconica del film è diventata il ring di definizione della loro personalità. Se l’effetto si limitasse a questo, saremmo di fronte a un fenomeno sì potenzialmente globale per la capacità capillare delle piattaforme social – nel momento in cui scriviamo, solo su Instagram e limitatamente al solo hashtag #jokerstairs si contano oltre 2.000 post – ma circoscritto alla sfera delle singole identità.

Qui il rischio reale, confermato dai fatti e dalle foto di questi fatti di cui ho detto, è che questo volto del nuovo Joker così pericolosamente attraente per le nostre anime stanche e vuote, riunisca in sé tutte le maschere usate sin qui dalla storia della rabbia civile, e le superi nella rappresentazione scenica di un Caos legittimato dalla società delle asimmetrie e per questo legittimo.

Siamo in un momento storico particolarmente complesso per il futuro nostro, dei nostri figli e dell’intera umanità. La complessità è data da una crisi intensa che interessa ogni aspetto delle nostre società: dalla politica alle istituzioni, dalle economie ai consumi, dalle culture alle religioni, tutto ci appare particolarmente e dolorosamente privo di valori di riferimento. In uno scenario che perpetuamente ci riflette lo stato di annichilimento della nostra coscienza non è inverosimile che si finisca per scegliere un modello che ci somigli per delusione, vessazione e rabbia, e che lo si alimenti giorno dopo giorno per accrescerlo in credibilità e potenza facendolo assurgere sino al gradino più alto, quello di guida. Ma un nuovo, omnicomprensivo Dio della ribellione che non comprende in sé alcuna possibilità di redenzione né di soluzione né di bellezza, è proprio ciò di cui abbiamo bisogno?

Non servono piuttosto visione positiva e azioni condivise? Non è essenziale piuttosto coordinare gli sforzi di ogni singola coscienza verso una nuova educazione che sia orientata al rispetto del Tutto e non alla sua totale distruzione?