  La Commissione Segre non è buonista, è un’urgenza contro il politicamente scorretto

Il politicamente corretto è una forma di totalitarismo del linguaggio che impedisce di chiamare le cose con il proprio nome e che finisce per condizionare il pensiero della società contemporanea. Nato negli anni Novanta a fin di bene, perché come al solito la via dell’inferno è lastricata di buone intenzioni, è stato ideato per impedire di discriminare o di offendere le minoranze con parole e azioni giudicate sconvenienti. Ma da meritorio contributo a favore di una discussione civile, in pratica era un invito a usare le buone maniere, questa forma di paternalismo ideologico dettato dai sensi di colpa si è trasformata in un conformismo culturale spesso ipocrita e, col tempo, anche in un istigatore di pubblico ludibrio via social media contro chiunque esprima opinioni impopolari o offensive o i cui comportamenti siano percepiti come problematici. Ne ha scritto Bret Easton Ellis, nel suo ultimo libro "Bianco", edito da Einaudi.

C’è qualcosa che non torna, però, nel ragionamento di chi denuncia l’epoca della cancel culture, cioè della tendenza a boicottare chiunque dica cose giudicate irripetibili e della propensione a uniformare la società intorno a un pensiero unico. Non parlo di Bret Easton Ellis, il cui ruolo è quello classico del provocatore colto e controcorrente, semmai delle presunte vittime del pensiero unico progressista, a cominciare da coloro che Guido Vitiello definisce «liberali per Salvini», fino ai «liberali per Putin» e ai «liberali per Trump», i quali hanno in comune la grottesca ossessione di combattere la vessazione ideologica che li soffoca e contemporaneamente di avere il potere.