Al via la Settimana della Cultura d’Impresa, per conoscere le aziende “dal di dentro”

Dietro ad ogni bilancio, infatti, c’è molto più dei semplici numeri, ma «una storia di sforzi, di imprese, di vittorie e di sconfitte, di uomini e donne», dice il presidente, e in questo senso le imprese dovrebbero e considerarsi ed essere considerate dei veri e propri beni culturali. «Le prime biblioteche aziendali in Pirelli, ad esempio, furono aperte negli anni Venti. Fin da quegli anni abbiamo testimonianze di un sistema di welfare integrato, dal punto di vista della sanità e non solo, fra le imprese italiane», spiega. Fondamentale è che questi beni siano fruibili non solo all’interno, ma anche all’esterno degli edifici aziendali. «Le imprese sono disseminate nel territorio, il rapporto con la cittadinanza le rende sensibili sia in termini ambientali, sia verso le loro stesse esigenze. Da questo punto di vista una industria “cresciuta all’ombra dei campanili”, cioè nei territori, poi ha un rapporto positivo con le esigenze sociali dei territori», racconta ancora Calabrò. È proprio in tal senso che l’associazione si pone l’obiettivo di promuovere e mettere in rete le imprese che scelgono di privilegiare il proprio patrimonio culturale all’interno delle proprie strategie di comunicazione.

Raccogliere in maniera esaustiva e comunicare efficacemente questa ricchezza, infatti, è essenziale. Soprattutto in chiave - questi i termini centrali della settimana - di sostenibilità e di inclusività. «Queste sono intese in maniera duplice, in termini sia ambientali che sociali, dalla sicurezza sul lavoro alla scelta crescente in termini di parità di genere», dice il presidente. «Fin dagli anni ’50 la grande trasformazione dell’impresa italiana, ha consentito alle persone di trovare all’interno di imprese e fabbriche il sistema dei diritti e doveri che sta alla base della cittadinanza». Le aziende, insomma, da sempre luogo di inclusione e trasformazione. «Anche in territori difficili, come l’industria bresciana o quella del nordest, dove tanti hanno trovato lavoro, accoglienza, cittadinanza, perché bravi».

«L’impresa è l’unico vero ascensore sociale che esiste in questo Paese», dichiara ancora il presidente. E, contrariamente ad una certa politica, «in cui i fondi pubblici vengono investiti su reddito di cittadinanza o quota cento, ma non sull’innovazione, l’impresa è un elemento di grande mobilità». Troppo spesso le imprese vengono viste come gli attori negativi del gioco, mentre invece «l’industria italiana è molto meglio di come viene rappresentata e merita molta più attenzione di quanto una cultura anti industriale e antiscientifica, presente da troppo a lungo nei governi, le riserva», puntualizza il presidente.