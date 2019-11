Dieci cose (imprescindibili) da sapere sul tartufo

3) Come si conserva e come si degusta?

Per Savini è imperativo: «Il miglior modo di conservarlo è degustarlo quanto prima, il frigorifero migliore è il nostro stomaco!». Il tartufo bianco va consumato fresco, perché deperisce rapidissimamente e perde volume e aromi nel giro di pochi giorni. Piccoli accorgimenti possono aiutare a conservarlo per un periodo breve, in frigorifero. Bisogna avvolgerlo in tovaglioli di carta e nulla più. Nel riso si disidrata; chiuso in un barattolo non respira.

Purtroppo il tartufo rilascia continuamene il suo profumo, che viene facilmente assorbito da uova, latticini e carne. Se c’è un tartufo in frigorifero, meglio conservare questi alimenti in contenitori ermetici. Quando la sua consistenza vira verso il gommoso, è al termine della sua maturazione.

Il tartufo bianco fresco, pochi attimi prima dell’uso, deve essere spazzolato delicatamente sotto acqua fredda, utilizzando uno spazzolino delicato. I residui di terra devono essere eliminati. Asciugato bene, è pronto per essere affettato con l’apposito tagliatartufi. O con il nuovo ‘Xfetta’ studiato da Davide Oldani, che ha scoperto l’esatto spessore della fetta per una degustazione ottima, e ha prodotto questo oggetto così elegante: un tagliatartufi che, come suggerisce il nome, garantisce la lamellatura “perfetta” su ogni piatto e per ogni tipologia di tartufo. Lo diamo per scontato, ma forse meglio specificare: il tartufo bianco si impiega crudo, mentre il nero si cuoce.

L’uso in ricette classiche rimane la modalità migliore: fonduta, uovo al tegamino, tagliolini al tuorlo d’uovo o per meglio dire “tajarin”, risotto, carne all’albese sono la naturale base sulla quale affettare senza parsimonia.

D’accordo sulla tradizione Paolo Montanaro, CEO Tartuflanghe e grande esperto piemontese: «I piatti migliori per esaltare il tartufo bianco sono ricette semplici, neutre, delicate e grasse. È ottimo con ricette a base di uova e formaggio, come ad esempio la fonduta. Il suo aroma si esalta particolarmente sulle uova al tegamino. Da provare anche con pasta all’uovo, risotto, carpaccio di carne cruda e insalata di funghi. L’abbinamento vino-tartufo è un dibattito aperto e non ha una regola generale. Possiamo dire che l’abbinamento classico con il tartufo bianco è un vino rosso piemontese, tipo Nebbiolo, nelle sue vesti più nobili: Barolo, Gattinara, Barbaresco, Ghemme.»

Per Savini, toscano, l’abbinamento è più lieve: «Io preferisco abbinarlo a una bollicina italiana o comunque a bianchi minerali.»

4) Come si trova?

Il cane è l’unico vero depositario della verità, nel settore tartufo. La ricerca che consente di scovare la "trifola" - come viene chiamato in dialetto piemontese - è possibile solo grazie al lavoro di cani specialisti e addestrati (esiste una vera scuola di addestramento) più raramente, all'uso francese, vengono impiegati per la ricerca persino i maiali. La ricerca avviene in particolare durante la notte, perché il cane è meno disturbato e il trifolau (il cercatore) può percorrere in gran segreto le zone che meglio conosce e che nessuno deve seguire. Le dispute sui terreni sono intense e la concorrenza, spietata. Il rapporto tra uomo e animale è simbiotico ed è la vera magia che una truffe experience tra le colline può regalare. Perché quando il cane scova il tartufo, e l’uomo lo toglie con cura dal terreno, per evitare di romperlo, gli occhi dei due sono fissi sul risultato dello sforzo. Nessun tartufo uscirà dal terreno senza che questa sinergia sia perfetta, senza che il binomio abbia agito nel puro interesse comune. In Toscana questa esperienza è attiva da 20 anni, come ci racconta Cristiano Savini «Le attività che effettuiamo sono spesso di natura culturale, questo soprattutto grazie alla Truffle Experience, un viaggio a 360^ nel mondo del tartufo dove si conoscono i cani da tartufo, i tartufai e quello che io chiamo il vero lusso nel mondo del tartufo. Questa Experience la facciamo in Toscana, da oltre 20 anni, questo ci ha fatto capire da subito quanto lavoro c’è da fare per far conoscere un prodotto fantastico come il tartufo! Anche nei nostri locali facciamo cultura e cerchiamo sempre di raccontare un aneddoto, un segreto o anche soltanto cercando d’incuriosire i nostri ospiti sul mondo del tartufo».