Integratori, vitamine, macrobiotici: nelle farmacie sono scomparsi i farmaci

Dice Carlo Verdone: «Dovrebbero chiamarle effe lunghe», facendo il verso ai supermercati. Già, le farmacie non sono più quelle di una volta, non assomigliano affatto a se stesse. Le farmacie sempre più ricordano gli ipermercati, quasi la stessa linea tratteggiata sui pavimenti, come in un’ennesima Ikea del mondo, per condurre verso l’uscita, accompagnandoti, scaffale dopo scaffale, negli acquisti, assenti ormai alla vista i prodotti farmaceutici, celati agli occhi. Le farmacie sono adesso luoghi inoffensivi all’apparenza, lontani da ogni percezione del dolore, estranei all’idea stessa della sofferenza, della morte, della convalescenza; dove l’oggetto più medicale, più estremo, che si possa scorgere, metti, è l’apparecchio per l’aerosol, per la pressione arteriosa, perfino il logo “Pic” non sembra più mostrare paura dell’ago. Dove appunto la nozione visiva della sofferenza e della morte non sembrano più essere contemplate, esposte, offerte al cliente. Rimosse, semmai, occultate dalle confezioni del “benessere”.

Le farmacie non assomigliano più a se stesse, la croce verde intermittente appare come un simulacro, semplice riflesso di luce segnaletica, insegna tra le insegne. Così, volendo trovare un’immagine cinematografica per descriverle nel presente, basterà tenere a mente lo scarto narrativo che segna Il medico della mutua rispetto al suo sequel, l’episodio successivo, sempre interpretato da Alberto Sordi, Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue. Là dove le sale operatorie appaiono sostituite dalle palestre, assodato che l’affare del futuro, del tutto indolore, il business ideale, riguarderà, così si suggeriva quel film, la forma fisica.

Le farmacie non hanno ormai nulla dell’odore di un tempo, sempre più assomigliano a supermarket dove, innanzitutto, brillano, inoffensivi, vitamine e colliri, in assenza visiva perfino, che so, degli stessi antibiotici. Le farmacie così assomigliano ai labirintici autogrill della motorizzazione alle sue origini, affidati a un percorso obbligato che dal salame felino giungeva fino al “Toblerone”, poi, infine, davanti alla cassa, volendo, al volo, c'erano anche giornali, sigarette e gomme da masticare.

Basterà infatti entrare per accorgersi che il paesaggio degli scaffali non mostra più alcuna livrea grafica di genere medicinale. Svanite dalla vista, un esempio per tutto, le confezioni di “Luan”, gel per introdurre i cateteri, il bianco e arancio araldico-commerciale a segnarle.